Víctor WAO revela el presentimiento que lo hizo cambiar de plan antes del accidente de helicóptero que cobró las vidas de Oliver Tree y Gaspi

El domingo 14 de junio, medios brasileños informaron sobre un accidente aéreo en el que dos helicópteros colisionaron, lo que dejó al menos seis fallecidos, entre ellos los artistas Oliver Tree y Gaspi. Horas después de conocerse la noticia, el productor brasileño Víctor WAO compartió un mensaje de despedida y señaló que él también debía estar en uno de los helicópteros, pero un presentimiento lo detuvo.

La tragedia ocurrió en Recreio dos Bandeirantes, uno de los barrios ubicados en el oeste de Río de Janeiro, y dejó cuatro artistas y dos pilotos fallecidos. Mientras avanzan las investigaciones, la historia compartida por Víctor WAO ha llamado la atención mundial, pues asegura que una decisión fue la que le permitió mantenerse con vida.

Según contó en sus redes sociales, el productor brasileño tenía previsto abordar el helicóptero en el que viajaban el artista estadounidense Oliver Tree, el youtuber Gaspi, el cineasta argentino Lucas Vignale y el productor brasileño Lucas Brito Chaves. Sin embargo, destacó que un presentimiento le impidió subir a la aeronave.

Comentó que los artistas viajarían a Angra dos Reis; sin embargo, tomó una decisión de último momento y prefirió trasladarse en automóvil, una determinación que le salvó la vida, según resalta Clarín.

El productor señaló que la decisión de no viajar fue respaldada por su amigo Lucas Brito Chaves, más conocido como Lucas Frota. En su pronunciamiento indicó que se suponía que él también viajaría en el helicóptero, pero fue Frota quien, al verlo asustado, consiguió un vehículo para trasladarlo.

“Ahora te debo la vida, hermano”, dijo el productor al recordar a su amigo, quien falleció en el accidente. La historia estuvo acompañada de fotografías de Víctor WAO junto a Lucas Frota y Oliver Tree, lo que rápidamente llamó la atención del público.

En su mensaje destacó que no olvidará a su compañero Lucas Frota y afirmó que saber que ya no está en este plano terrenal lo desconcierta. Las imágenes del momento en que el productor se enteró de la muerte de sus amigos Lucas Frota y Oliver Tree se han viralizado en redes sociales.

El productor, que ha continuado publicando mensajes dedicados a sus amigos en redes sociales, destacó la impotencia que siente al conocer los detalles del accidente y se cuestiona si pudo haber hecho algo para evitar la tragedia que cobró la vida de Lucas Frota, según recopila Clarín.

Captura de Pantalla de uno de los mensajes de despedidas del productor brasileño Víctor WAO por la muerte de su amigo, Lucas Frota. (Foto de Captura: Instagram de @waoofficial)

Se conoce que el incidente provocó que una de las aeronaves cayera en un estacionamiento, donde explotaron al menos 20 vehículos. En ese lugar fueron encontrados los cuerpos de los artistas y de uno de los pilotos.

Medios como EFE destacan que el otro helicóptero fue hallado a cien metros del lugar donde impactó el primero, donde se localizó a la sexta víctima. Medios internacionales señalan que los pilotos fueron identificados como Alexandre Souza, quien pilotaba la aeronave en la que viajaban los artistas, y Charles Marsillac.