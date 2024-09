Revelan video donde se ven los restos del sumergible Titán, que implosionó en 2023

Las audiencias técnicas de una comisión de investigación de los guardacostas y las pesquisas sobre el accidente -de gran cobertura mediática- hace 15 meses, se iniciaron el lunes en Charleston, estado de Carolina del Sur, y seguirán celebrándose en público hasta el 27 de septiembre.

El video de un minuto, fechado el 22 de junio de 2023, a 3 mil 775 metros de profundidad, muestra los restos de la parte trasera del sumergible en vertical sobre el fondo del océano, con cables y partes del aparato.

El logo de la empresa estadounidense operadora, OceanGate Expeditions, aparece en las imágenes de la cola del sumergible.

Con 6,5 metros de longitud, hizo inmersión el 18 de junio de 2023 para ir a observar las ruinas del Titanic y debía regresar a superficie siete horas después, sin embargo perdió contacto menos de dos horas después de su partida.

Las operaciones de rescate fueron infructuosas. Poco después de su inmersión el sumergible fue destruido por una “implosión catastrófica” que mató a los cinco ocupantes, entre ellos el científico francés Pierre-Henri Nargeolet, de 77 años, apodado “M. Titanic”.

