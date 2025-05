Robert De Niro critica a Donald Trump durante la edición 78 del Festival de Cannes

La política volvió al primer plano de un festival que siempre ha abierto sus puertas a las reivindicaciones de la comunidad del cine.

En Estados Unidos “estamos luchando encarnizadamente por la democracia“, proclamó De Niro, que a sus 81 años y tras una larga carrera que incluye dos Óscar, recibió una Palma de Oro honorífica en el Palacio de los Festivales con el público en pie.

“El arte es inclusivo, une a la gente, como esta noche, el arte busca la libertad, el arte incluye la diversidad“, proclamó el actor, que recibió el premio de manos de Leonardo DiCaprio.

“Por eso somos una amenaza para los autócratas y fascistas de este mundo“, prosiguió De Niro, que calificó a Trump de “presidente filisteo“.

Crítico sin piedad de Trump, que le devuelve sus pullas con tuits personalizados, De Niro reafirmó sus convicciones en un momento de preocupación en el sector audiovisual, ante el anuncio de magnate republicano hace una semana de aranceles del 100% a las producciones cinematográficas realizadas fuera de Estados Unidos.

