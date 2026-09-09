Rubio designa a Los Tiguerones como organización terrorista extranjera y establece alianzas de seguridad con Ecuador y Colombia

De acuerdo con la cadena CNN, el miércoles 9 de septiembre Marco Rubio designó al cartel ecuatoriano Los Tiguerones como organización terrorista extranjera y se refirió al Gobierno de Ecuador como “el socio más comprometido y activo” en la lucha contra el contrabando.

La designación de Los Tiguerones se suma a las medidas que se han tomado contra las bandas criminales en Centroamérica y Sudamérica, entre ellas las también ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos. El Gobierno de Trump ha emprendido acciones contra presuntos traficantes, que han causado la muerte de más de 150 personas durante las operaciones.

Rubio agregó que el Gobierno solicitará al Congreso US$45 millones adicionales para la alianza con Ecuador y que pondría en marcha una iniciativa de proyectos aprobados para combatir la minería ilegal, el reclutamiento de bandas, las finanzas ilícitas y el narcotráfico.

El Gobierno tiene contemplado sancionar a siete exfuncionarios del Gobierno ecuatoriano por presuntamente aceptar sobornos provenientes de grupos terroristas.

El martes 8 de septiembre, Marco Rubio llegó al territorio colombiano para reunirse con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y abordar asuntos de seguridad y grupos ilícitos.

EE. UU. propone un rumbo diferente en la lucha contra el narcotráfico a partir del Escudo de las Américas, que tendrá sede en Medellín, de acuerdo con De la Espriella.

Se abordaron asuntos relacionados con la ayuda que EE. UU. le ha proporcionado a Colombia y se discutió la urgencia de actuar en materia de seguridad y narcotráfico.

“El tema de la seguridad es clave, porque sin la seguridad, no puede haber prosperidad. Sin seguridad, un país no puede progresar. Ningún país del mundo nos ha ayudado como Estados Unidos. Hoy planteamos dar el siguiente paso: pasar de la solidaridad en la emergencia a una asociación estratégica a largo plazo”, declaró el mandatario colombiano.

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Los Acuerdos de Barranquilla tienen como fin “reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”, de acuerdo con De la Espriella.

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