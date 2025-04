Salvadoreña relata la razón por la que le denegaron la visa estadounidense: “Lo olvidé por completo”

Para poder ingresar legalmente al territorio de los Estados Unidos, cualquier ciudadano extranjero necesita poseer una visa estadounidense en su pasaporte, la cual se convierte en la autorización para que el foráneo pueda viajar a la nación norteamericana y, posteriormente, solicitar la entrada en la nación de las barras y las estrellas.

Cabe mencionar que la visa estadounidense no garantiza el ingreso, debido a que la decisión final la toma un oficial de inmigración en el puerto de entrada al momento de llegar a Estados Unidos. Sin embargo, este documento le permite al extranjero solicitar la entrada al país norteamericano, ya sea para estudios, trabajo, negocios o turismo.

Actualmente existen diferentes tipos de visas estadounidenses, dependiendo del propósito del viaje, aunque la más común y la más popular es la visa de turista, también conocida como B1 o B2, considerando que sirve para que los extranjeros realicen viajes de turismo, negocios o tratamiento médico dentro del territorio estadounidense.

Cualquier foráneo que no cuente con una visa americana debe realizar un proceso de solicitud al momento de tramitarla y, de todos los pasos, la entrevista con el oficial consular es una etapa crucial, ya que el funcionario evalúa la petición y usualmente formula preguntas sobre los planes de viaje y los motivos para querer visitar el país.

La "insólita" razón por la que denegaron una visa americana

La salvadoreña Claudia Gabriel publicó un video en redes sociales en el que relató a sus seguidores la “insólita razón” por la que el oficial consular le denegó su visa estadounidense. De acuerdo con el relato de la centroamericana, la situación ocurrió durante la entrevista con el funcionario que representa al Gobierno de Estados Unidos.

El objetivo de la entrevista es determinar si el ciudadano extranjero es elegible para obtener la visa estadounidense, y por esa razón, antes de la cita, se recomienda a los foráneos asegurarse de tener todos los documentos requeridos, como el pasaporte, los formularios completados y la confirmación de solicitud ante la embajada de EE. UU.

Lea más: EE. UU revocó visas a personas que viajaban con frecuencia ¿En qué casos pueden quitarla?

Tradicionalmente, el oficial consular hace preguntas sobre los planes de viaje, los motivos para visitar el pais, los detalles del empleo y la educación, las relaciones familiares y otros aspectos relevantes. Ante esta situación, Claudia presentó el pasaporte de su pareja, quien si tiene visa americana, con la intención de que la ayudara en su proceso.

Sin embargo, la salvadoreña posteriormente reveló que le denegaron la visa por no recordar los nombres de los padres de su novio: "Yo presenté mis documentos, el oficial me preguntó a qué me dedico y a qué voy a Estados Unidos. Yo le respondí tranquilamente y luego vio el pasaporte de mi pareja, y ahí empezaron los problemas", añadió.

"A mí me dijeron que, si mi pareja tenía visa, debía llevarla porque me podía ayudar, pero me perjudicó. Jamás me imaginé que me iban a preguntar eso, porque primero respondí otras preguntas sobre mi novio, relacionadas principalmente con su trabajo, pero no creí que me preguntarían sobre mis suegros", agregó la salvadoreña en TikTok.

Posteriormente, Claudia reveló que no tiene relación con sus suegros y, por esa razón, no recordó sus nombres. No obstante, independientemente de la pregunta, este caso se convirtió en un ejemplo de las interrogantes que pueden surgir durante las entrevistas para la visa estadounidense, debido a que el oficial consular dudó de la veracidad de sus respuestas.