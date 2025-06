“Se niegan a pagar”, Trump amenaza a España con castigo comercial si no gasta 5% de su PIB en Defensa

“España es el único de todos los países que se niega a pagar“, lanzó el mandatario republicano en una comparecencia de prensa. “Quieren quedarse en el 2%, y me parece que eso es terrible. Su economía va muy bien, pero podría verse por el suelo“.

“Negociaremos con España un acuerdo comercial, y les haremos pagar el doble. Estoy en serio”, enfatizó.

Bajo presión de Trump, Europa y Canadá acataron este miércoles ese ambicioso objetivo, que implicará un incremento histórico del gasto militar a lo largo de la próxima década para asumir en mayor medida su propia seguridad.

Sánchez llegó a la cumbre con una posición divergente, afirmando que logró pactar con el secretario general de la OTAN una vía flexible, gastar un 2,1% del PIB.

Según él, ese umbral basta para garantizar las capacidades que la Alianza le pide a Madrid.

Una argumentación que desde el principio no gustó a Trump, quien el martes había calificado la posición española de “problema” y de “injusta” para el resto de la Alianza, tras avisar el fin de semana de que la OTAN iba a tener que “lidiar con España”.

Fiel a lo adelantado, Sánchez no bloqueó este miércoles el consenso entre aliados en La Haya, dado que a cambio, sostuvo, se respetó la “soberanía” de su planteamiento.

Pero sí que defendió con firmeza su posición en una rueda de prensa posterior a la cumbre, en la que llegó a decir que, caso de haber aceptado para España el objetivo del 5%, habría sido un “absoluto error”.

“El debate no es cuánto vamos a gastar. Una alianza se basa en qué capacidades necesitamos aportar cada Estado miembro”, argumentó.

