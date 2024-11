Senadores estadounidenses critican la “violencia estatal” del Gobierno de Nayib Bukele

Durante la tarde de este martes 26 de noviembre, los senadores estadounidenses Ben Cardin (Maryland) y Tim Kaine (Virginia), como miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para el hemisferio occidental, emitieron una declaración en contra del estado de excepción del presidente Nayib Bukele en El Salvador.

De acuerdo con los senadores, un estado de excepción sirve para abordar "situaciones de emergencia y debe ser temporal", sin embargo, el mandatario salvadoreño ha gobernado al país centroamericano bajo este régimen desde marzo de 2022; lo que son 32 meses de "violencia estatal" con detenciones masivas en el territorio.

"La actual política de El Salvador, dirigida por el gobierno de Bukele, ha impulsado una falsa narrativa en donde se cree que la seguridad para reemplazar la violencia de las pandillas debe lograrse a expensas de la democracia y los derechos humanos", indicaron los senadores estadounidenses a través de un comunicado en redes sociales.

Para Cardin y Kane, la violencia estatal no es la solución para una seguridad duradera, por lo que la decisión de El Salvador de aprobar otro mes para el estado de excepción es una violación a los derechos civiles, ya que "permite arrestos masivos sin evidencia y socava gravemente la integridad del sistema judicial salvadoreño".

El estado de excepción en El Salvador se había desarrollado originalmente para abordar la violencia de las pandillas, sin embargo, el presidente Nayib Bukele ha decidido darle un carácter "permanente e indefinido" para que el poder ejecutivo pueda utilizar las fuerzas de seguridad del Estado y así implementar una política de represión.

“Miles de salvadoreños han sido arrestados arbitrariamente sin el debido proceso: presuntos culpables en cárceles superpobladas y sin conocimiento de los cargos en su contra. Hasta las familias se han visto privadas de comunicación con sus seres queridos", añadió el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

“A pesar que las tasas de homicidios en El Salvador han disminuido durante este período, miles de salvadoreños han muerto bajo custodia estatal y muchos más han sufrido torturas o han sido desaparecidos por el gobierno de Nayib Bukele", agregó el representante de la cámara alta del Congreso de los Estados Unidos.

Los senadores indicaron que la administración de Bukele debe restaurar el orden constitucional para el pueblo de su país, ponerle fin a su práctica de juicios masivos, otorgar a los detenidos asesoramiento legal, y brindar apoyo para la reintegración de aquellos salvadoreños inocentes injustamente arrastrados por la represión.

"En El Salvador se ha implementado una política contra la violencia desde la represión, persecución y estigmatización en contra de la propia población. Toda esta situación empeora la crisis de gobernabilidad democrática y de derechos humanos que actualmente atraviesa el país centroamericano", comentó el representante de Virginia.

Por último, los denunciantes aseguran que el estado de excepción ha fomentado la falta de transparencia y rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos, ya que el régimen ha eliminado los controles legales sobre los procesos administrativos para las contrataciones del Estado y el derecho al acceso a la información pública.

