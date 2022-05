“Si no regreso a casa no creas lo que la gente dirá”: El video que compartieron en la cuenta de Instagram de Debanhi Escobar y luego lo eliminaron

En la lucha por esclarecer el caso de Debanhi Escobar, su padre, familia, amigos y varias personas se han pronunciado en redes sociales para pedir justicia por ella y otras mujeres asesinadas y desaparecidas.

El pasado 30 de abril, decenas de mujeres llevaron a cabo una concentración pacífica en contra de las desapariciones de mujeres y la violencia de género en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, fronteriza con Estados Unidos.

El punto de reunión fue la zona centro de la ciudad y en su manifestación expresaron sus inconformidades por la falta de respuesta del Gobierno ante estas problemáticas.

“Es importante crear conciencia y sensibilizar sobre la situación que vivimos, somos de las ciudades más violentas del mundo y era importante que hoy nos uniéramos en este evento”, declaró Violeta, una de las activistas que participó en la manifestación.

Las redes sociales

En los últimos días, el caso de Debanhi Escobar, reportada como desaparecida el día 9 de abril y hallada sin vida dentro de la cisterna de un hotel en Nuevo León tras 13 días, ha causado conmoción en México, país en el que, en promedio, más de 10 mujeres son asesinadas cada día y en 2021 sumaron más de mil feminicidios, crímenes por razón de género.

Debido a ese acontecimiento, la cuenta de Instagram de Debanhi, administrada por su padre Mario Escobar, se convirtió en un espacio para difundir información sobre el caso, así como evidenciar otros casos similares.

El domingo 1 de mayo, en la cuenta de esta red social se publicó un video de más de tres minutos el cual presentó una narración de una mujer que mencionó frases con las que varias personas buscan revictimizar a las mujeres que han sufrieron algún tipo de violencia.

“Todos me culparán a mí. Dirán que vestía de manera indecente, que me vieron tomando unas copas. Me culparán por caminar sola, por no gritar, por no defenderme. Si no regreso a casa no creas lo que la gente dirá”, se escucha en el video.

El clip publicado en Instagram estuvo acompañado por un mensaje que escribió su padre. “No te preocupes Debanhi, no les creemos”.

“Este video no es de mi autoría. Sin embargo, es la realidad que viven todas las familias de personas desparecidas. Las mujeres desaparecidas son culpables por el simple hecho de ser mujeres”, publicó Mario Escobar, quien recientemente reveló que su hija fue golpeada antes de morir.

Pese a que el video fue eliminado de la cuenta administrada por Mario Escobar, varios cibernautas lo replicaron en otras cuentas de redes sociales.