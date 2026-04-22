Internacional
“Si os movéis, os sacrifico”: surgen nuevos videos del tiroteo en Teotihuacán y las amenazas del tirador
En redes sociales han salido a la luz nuevos videos del tiroteo en una zona arqueológica en Teotihuacán, en donde dos personas fallecieron, incluido el agresor.
Fotografía tomada de Rastreo de Redes que muestra al autor de un tiroteo que dejó este lunes al menos dos muertos y 13 extranjeros lesionados en la zona arqueológica de Teotihuacán (centro de México) identificado como Julio César Jasso, de 27 años y residente de Ciudad de México, según informaron las autoridades mexicanas. (Foto Prensa Libre: EFE)
Han sido reveladas nuevas imágenes y videos del tiroteo ocurrido en una zona arqueológica de Teotihuacán el pasado 20 de abril, donde una persona murió y cerca de 13 resultaron heridas.
El hecho, que ha reavivado el debate sobre aspectos como la salud mental y la prevención de la violencia en México, también fue documentado en varios videos que posteriormente se publicaron en redes sociales.
Uno de los videos muestra el momento previo a los disparos, cuando varias personas empezaron a bajar de una de las estructuras de la zona arqueológica.
En ese momento, al final del video, se escuchan detonaciones de arma de fuego, lo que provoca que varias personas bajen desesperadamente para buscar refugio y abandonar el lugar.
Otro video muestra de forma más cercana al agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, cuando retiene a varios turistas en una de las pirámides.
En las imágenes se ve a Ramírez mientras camina por las ruinas, mientras los rehenes están tirados en el suelo.
También se observa cómo Ramírez empieza a caminar entre los rehenes mientras los apunta con una pistola.
En otro video, grabado por uno de los rehenes, se escucha a Ramírez amenazando a varias personas.
"Vosotros que habéis venido de Europa no vais a regresar, si os movéis os sacrifico", habría dicho Ramírez a los rehenes.
Otro video mostraría cómo las autoridades le disparan al tirador. Según Milenio, en su momento las autoridades no aclararon si lograron neutralizar a Ramírez o si lo dejaron herido.
Posteriormente se conoció que las autoridades hirieron a Ramírez en la pierna y que luego el agresor se quitó la vida.
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