“Si os movéis, os sacrifico”: surgen nuevos videos del tiroteo en Teotihuacán y las amenazas del tirador

Han sido reveladas nuevas imágenes y videos del tiroteo ocurrido en una zona arqueológica de Teotihuacán el pasado 20 de abril, donde una persona murió y cerca de 13 resultaron heridas.

El hecho, que ha reavivado el debate sobre aspectos como la salud mental y la prevención de la violencia en México, también fue documentado en varios videos que posteriormente se publicaron en redes sociales.

Uno de los videos muestra el momento previo a los disparos, cuando varias personas empezaron a bajar de una de las estructuras de la zona arqueológica.

En ese momento, al final del video, se escuchan detonaciones de arma de fuego, lo que provoca que varias personas bajen desesperadamente para buscar refugio y abandonar el lugar.

Otro video muestra de forma más cercana al agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, cuando retiene a varios turistas en una de las pirámides.

“Vosotros que habéis venido de la puta Europa no vais a regresar, si os movéis os sacrifico”, amenazó el agresor a los turistas en la pirámide de La Luna, en la Zona Arqueológica de Teotihuacán pic.twitter.com/RaEPTFMIgC — EMILIO FERNANDEZ (@ROALDIN) April 21, 2026

En las imágenes se ve a Ramírez mientras camina por las ruinas, mientras los rehenes están tirados en el suelo.

TEOTIHUACÁN



Otro video del tirador. pic.twitter.com/q9iM8O0u3p — Soy AntiTaurino (@EkBalam83) April 20, 2026

También se observa cómo Ramírez empieza a caminar entre los rehenes mientras los apunta con una pistola.

En otro video, grabado por uno de los rehenes, se escucha a Ramírez amenazando a varias personas.

"Vosotros que habéis venido de Europa no vais a regresar, si os movéis os sacrifico", habría dicho Ramírez a los rehenes.

Otro video mostraría cómo las autoridades le disparan al tirador. Según Milenio, en su momento las autoridades no aclararon si lograron neutralizar a Ramírez o si lo dejaron herido.

🔴 Así fue el momento en que elementos de la Guardia Nacional dispararon contra el tirador del atentado de Teotihuacan. Si las detonaciones lo alcanzaron o no es algo que hasta el momento las autoridades no han aclarado. En el lugar, el agresor se quitó la vida y asesinó a una… pic.twitter.com/UZdeFmGkbn — Milenio (@Milenio) April 21, 2026

Posteriormente se conoció que las autoridades hirieron a Ramírez en la pierna y que luego el agresor se quitó la vida.

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