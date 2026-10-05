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¿Sigue viva? Abogado de Christa Pike actualiza su estado de salud tras sobrevivir dos inyecciones letales
Stephen Ferrell, abogado de Christa Pike, actualizó sobre el estado de salud de la mujer tras sobrevivir a dos inyecciones letales en Tennessee, Estados Unidos.
Fotografía cedida por el Departamento de Correccionales de Tennessee donde aparece la rea Christa Pike, quien recibió la pena capital como castigo después de ser condenada en 1996 por el asesinato de Collen Slemmer -en una zona remota del campus agrícola de la Universidad de Tenesí- con la ayuda de su novio, Tadaryl Shipp. (Foto Prensa Libre: EFE)
Christa Pike, la mujer de Tennessee que sobrevivió a dos inyecciones letales tras ser condenada a muerte por un asesinato cometido en 1995, actualmente se encuentra hospitalizada y permanece en estado crítico.
La última actualización sobre el estado de salud de Pike la dio su abogado el pasado domingo 4 de octubre, quien señaló que los médicos han intentado extraer los restos de pentobarbital, el fármaco utilizado para la inyección letal.
Stephen Ferrell habló con el medio CNN y dijo que, desde que Pike fue ingresada a un centro asistencial tras sobrevivir a las dos inyecciones, no ha podido hablar con ella.
"La verdad es que aún no sabemos cuál es el pronóstico y es posible que no lo sepamos durante varios días", dijo Ferrell a CNN.
También agregó que, al momento de ser hospitalizada, Pike presentaba hinchazón en ambos brazos, además de quemaduras y ampollas.
"Si se recupera, no será por completo, y podría haber complicaciones incluso en sus capacidades mentales", dijo el abogado al medio.
Debido al caso de Pike y a que este año también se registró una falla en una ejecución en el estado de Tennessee, el gobernador, Bill Lee, suspendió todas las ejecuciones programadas para lo que resta de 2026.
También se confirmó recientemente la dimisión del comisario del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada.
Pike fue condenada a muerte luego del asesinato, ocurrido en 1996, de Colleen Slemmer, una compañera de estudios.
Además, Pike iba a ser la primera mujer ejecutada en el estado de Tennessee en más de 200 años.
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