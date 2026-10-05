¿Sigue viva? Abogado de Christa Pike actualiza su estado de salud tras sobrevivir dos inyecciones letales

Christa Pike, la mujer de Tennessee que sobrevivió a dos inyecciones letales tras ser condenada a muerte por un asesinato cometido en 1995, actualmente se encuentra hospitalizada y permanece en estado crítico.

La última actualización sobre el estado de salud de Pike la dio su abogado el pasado domingo 4 de octubre, quien señaló que los médicos han intentado extraer los restos de pentobarbital, el fármaco utilizado para la inyección letal.

Stephen Ferrell habló con el medio CNN y dijo que, desde que Pike fue ingresada a un centro asistencial tras sobrevivir a las dos inyecciones, no ha podido hablar con ella.

"La verdad es que aún no sabemos cuál es el pronóstico y es posible que no lo sepamos durante varios días", dijo Ferrell a CNN.

También agregó que, al momento de ser hospitalizada, Pike presentaba hinchazón en ambos brazos, además de quemaduras y ampollas.

"Si se recupera, no será por completo, y podría haber complicaciones incluso en sus capacidades mentales", dijo el abogado al medio.

Christa Pike is still alive, unconscious and on a ventilator, after receiving two doses of pentobarbital during her botched execution in Tennessee last week, her lawyer, Stephen Ferrell, told CBS News.



Now, Ferrell is looking for what happens next for his client: “The least that… pic.twitter.com/Gcy7EFKkIb — CBS Mornings (@CBSMornings) October 5, 2026

Debido al caso de Pike y a que este año también se registró una falla en una ejecución en el estado de Tennessee, el gobernador, Bill Lee, suspendió todas las ejecuciones programadas para lo que resta de 2026.

También se confirmó recientemente la dimisión del comisario del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada.

Pike fue condenada a muerte luego del asesinato, ocurrido en 1996, de Colleen Slemmer, una compañera de estudios.

Además, Pike iba a ser la primera mujer ejecutada en el estado de Tennessee en más de 200 años.

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