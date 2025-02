Super Bowl 2025: Donald Trump predice quién podría ganar el campeonato

El Super Bowl 2025 trae consigo una serie de sorpresas diversas: desde la presentación del rapero Kendrick Lamar, la asistencia de la cantante Taylor Swift y la del actual mandatario estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con AFP, Trump es el primer mandatario en asistir a una final de la Liga de Football Americano (NFL por sus siglas en inglés). En entrevistas para medios internacionales, el presidente estadounidense afirmó que su presencia en el juego podría ser positiva para el país.

Sin embargo, muchos espectadores del juego esperan que el desarrollo del juego sea entretenido y no tome un tinte político.

Entretanto, Trump tiene sus propias predicciones sobre el resultado del Super Bowl 2025, las cuales mencionó en una entrevista ante la prensa estadounidense.

De acuerdo con las predicciones de Trump, Kansas City Chiefs podría obtener la victoria en el Super Bowl 2025: “Voy por Kansas City. Será un gran juego” afirmó el mandatario estadounidense ante la prensa.

Según datos de la NFL, este equipo cuenta con una larga trayectoria en el mundo del fútbol americano, el cual inició con un nombre distinto al actual: “El equipo jugó originalmente como Dallas Texans en la American Football League de 1960 a 1962. En 1963, el propietario Lamar Hunt trasladó el equipo a Kansas City y el equipo pasó a llamarse Chiefs”, indica la NFL.

🚨BREAKING: PRESIDENT DONALD TRUMP PREDICTS THE #CHIEFS WILL WIN THE SUPER BOWL.



“I’ve watched this great quarterback, who’s got a phenomenal wife, she is a Trump fan and a MAGA fan, I happen to love her, she’s a great person.” pic.twitter.com/cHXRTsBOtL