Tanque con MMA en California: qué pasa si explota y por qué la alerta obligó a miles de personas a ser evacuadas

Un tanque con miles de galones de una sustancia química altamente tóxica e inflamable mantiene en alerta máxima al sur de California desde el jueves 22 de mayo.

El incidente involucra un tanque con metilmetacrilato —conocido como MMA— ubicado en una planta aeroespacial de Garden Grove, en el condado de Orange, que se sobrecalentó y no ha podido estabilizarse.

Según medios internacionales, las autoridades trabajan contra el tiempo para evitar lo que describen como “un posible desastre”.

¿Qué es el MMA y por qué es tan peligroso?

Según el medio ABC7, el metacrilato de metilo es una sustancia altamente peligrosa utilizada para producir vidrio acrílico resistente a impactos, pinturas, adhesivos, resinas y plásticos. Las autoridades lo describen como altamente tóxico e inflamable, con potencial de volverse explosivo en ciertas condiciones.

El vapor de MMA es más pesado que el aire, lo que significa que puede asentarse cerca del suelo si se libera, lo cual aumenta el riesgo en las áreas circundantes. Eso lo hace particularmente peligroso en zonas residenciales densamente pobladas.

¿Qué riesgos tiene para la salud?

La exposición al MMA puede tener consecuencias graves, según el nivel y la duración del contacto. Según autoridades sanitarias del condado de Orange citadas por Univisión, puede irritar la piel, los ojos y el sistema respiratorio en exposiciones breves, pero sus efectos se agravan significativamente con el tiempo.

A niveles muy altos, puede causar dificultad respiratoria severa y requerir hospitalización, según la subdirectora de Salud del condado de Orange, la doctora Regina Chinsio-Kwong. La funcionaria también alertó sobre síntomas como náuseas, mareos y daño a múltiples órganos ante una exposición repentina.

Un detalle que llama la atención es que el químico puede emitir un olor afrutado, lo que podría confundir a quienes lo inhalen. Las autoridades aclararon que detectar ese aroma no implica necesariamente haber alcanzado una concentración peligrosa, aunque pidieron reportarlo de inmediato.

Algunos residentes ya reportaron síntomas. Habitantes de las zonas aledañas describieron dolor de garganta, irritación nasal, mareos y dolores de cabeza desde la noche del jueves, según CNN.

Un mapa muestra el radio de explosión potencial y las zonas de evacuación tras una fuga química en un gran tanque de almacenamiento de las instalaciones de GKN Aerospace en Garden Grove, California (EE. UU.), el 23 de mayo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/TED SOQUI)

¿Qué pasaría si el tanque explota?

Las autoridades señalaron que el tanque de 34 mil 000 galones con MMA presentaba dos posibles desenlaces: una grieta que derrame miles de litros del químico tóxico o una explosión.

El peor escenario, según los bomberos, sería una explosión por presión acumulada.

Las autoridades compararon el riesgo con el de explosiones de vagones cisterna, capaces de lanzar una gran bola de fuego y fragmentos metálicos a cientos de metros. En caso de explosión, las condiciones del viento determinarían hacia dónde se desplazaría la nube química, y las autoridades elaboraron mapas con distintos escenarios de afectación.

El escenario menos grave —aunque también peligroso— sería una grieta en el tanque que permita la fuga del líquido. El jefe de división Craig Covey señaló que un derrame es, en realidad, el “mejor escenario posible”, en comparación con una explosión y una posible nube tóxica que se disperse sobre el área.

La emergencia en cifras

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia en el condado de Orange y señaló que la seguridad de los residentes es la máxima prioridad.

Aproximadamente 50 mil personas recibieron orden de evacuar, con refugios habilitados en varias ciudades del condado. La Cruz Roja abrió varios puntos de atención, algunos de los cuales se acercaban a su capacidad máxima durante el fin de semana.

El sitio donde se ubica el tanque se encuentra a unos 8 kilómetros de Disneyland y a unos 6 kilómetros de Knott's Berry Farm. Ambos parques indicaron que monitorean la situación activamente y que permanecen abiertos, ya que no están incluidos en la zona de evacuación.

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) desplegó 24 monitores de aire fijos alrededor de las instalaciones para medir los niveles de sustancias químicas y, hasta el momento, no detectó contaminantes fuera de los parámetros normales.