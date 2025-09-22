Temblor en San Francisco: sismo de magnitud 4.3 sacude a residentes en California

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), registró un sismo que alcanzó una magnitud de 4.6 en la Escala de Intensidad Modificada de Mercalli. Según la institución, se pudo percibir en las áreas de Alameda, Albany, Berkeley, San Francisco, Piedmont, Walnut Creek, Oakland, Olinda, Lafayette, Richmond y San Leandro.

Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños considerables. El USGS señaló que existe un 4% de probabilidad de que ocurra otro sismo de magnitud 4 o superior en la próxima semana, y menos del 1% de posibilidad de una réplica de magnitud 5 o mayor, la cual sí podría genera perjuicios graves.

¿Dónde ocurrió el epicentro?

El temblor tuvo epicentro al este-sureste de Berkeley, en las cercanías de San Francisco, California. Según aproximaciones del USGS, el punto exacto se ubicó en la intersección de Dwight Way con Piedmont Avenue, cercano al campus de la Universidad de California.

Según La Nación, Dave Clark, conductor de KTVU-TV, describió cómo se vivió el temblor en los medios: "Recibimos llamadas desde San Francisco, East Bay y de muchos otros lugares. Todo se estaba moviendo en nuestra sala de redacción. Fue totalmente inesperado para nosotros".

El temblor se registró próximo a la falla de Hayward, la cual se extiende a lo largo de 119 kilómetros, desde el este de San José hasta el norte de Richmond. El terremoto más destructivo recordado en ese lugar se registró en 1868. La falle todavía es considerada como una de las más peligrosas del Área de la Bahía.

Investigaciones del USGS alertan que un sismo similar en la actualidad podría tener consecuencias devastadoras. Un temblor de magnitud 7 a lo largo de la falla provocaría movimientos fuertes o extremos en una parte significativa de East Bay, North Bay y Silicon Valley.