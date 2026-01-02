Temblor de 6.5 sacude a México este viernes 2 de enero de 2026

Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacudió este viernes 2 de enero de 2026 a la Ciudad de México y otros puntos del territorio mexicano, reportó el Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico fue percibido en varios puntos de la capital y obligó a la suspensión de la habitual rueda de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

El sismo tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, estado de Guerrero (sur), informó Sheinbaum a su regreso a Palacio Nacional minutos después del temblor.

La mandataria aseguró que de manera preliminar no se tienen reportes de “daños graves” ni en Ciudad de México ni en Guerrero.

Según medios mexicanos, el temblor también fue sensible en Oaxaca, Baja California, Sonora, Veracruz, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Colima y Guerrero.

La Gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, escribió en su cuenta de X: “Sobre el sismo registrado esta mañana, de acuerdo con el @SismologicoMX, fue de magnitud 6.5, con epicentro a 4 km al suroeste de San Marcos. Desde el primer momento estamos en contacto permanente con los municipios de las ocho regiones del estado, para conocer cualquier afectación y brindar atención inmediata”.

La funcionaria también dijo que se mantiene en comunicación con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. También comentó que se han registrado réplicas por lo que hizo un llamado a estar “atentos”.

La presidenta mexicana también precisó que, en el caso de la Ciudad de México, en un primer sobrevuelo que hicieron helicópteros como protocolo “se informa que tampoco hay daños”.

En tanto, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle informó a través de sus redes sociales que el movimiento telúrico se sintió fuerte en varias zonas de Veracruz y que Protección Civil estatal se encuentra evaluando el territorio.

#Sismo Ciudad De México



Así se vivió el Sismo Magnitud 6.5 en las Instalaciones del Metro Ciudad de México. @Claudiashein#Temblor #AlertaSismica pic.twitter.com/yODr2rLJHS — ClarOscuro Noticias (@ClarOscuroNews) January 2, 2026

Footage from Mexico shows how powerful the 6.5-magnitude earthquake was even the metro started shaking and services were stopped for over 40 minutes



#Temblor #Sismo #earthquake pic.twitter.com/J9oLOkgA9q — Sumit (@A_Sumishiv1423) January 2, 2026

Los SONIDOS y las IMÁGENES del SISMO, primero de gran magnitud en 2026 en Mexico



Asi 👇🏼👇🏼👇🏼se vivió en la zona de ORTOPEDIA del HOSPITAL MAGDALENA de las SALINAS de @Tu_IMSS en Ciudad de México#Temblor#SanMarcos#ciudaddemexico#CDMX pic.twitter.com/4rdArhSTBu — 𝔻𝕒𝕧𝕚𝕕 𝕊𝕒ú𝕝 𝕍𝕖𝕝𝕒 (@davosv2004) January 2, 2026

🚨 Así se vivió el sismo de magnitud 6.5 desde la redacción de MILENIO



📲 Aquí nuestra cobertura https://t.co/Cvsyl5As8b



📹 María de los Ángeles Luna para MILENIO pic.twitter.com/TSdlnWQlBu — Milenio (@Milenio) January 2, 2026

Temblores mortales

Parte de Ciudad de México, principalmente la zona centro, está asentada sobre un subsuelo fangoso de lo que antes era un lago, lo que la hace particularmente sensible a los sismos y los que más se resienten son los generados en la costa de Guerrero al encontrarse a menos de 400 km

El 19 de septiembre de 1985 un terremoto de 8.1 devastó una amplia zona de Ciudad de México.

Con epicentro en la costa del Pacífico, entre Guerrero y Michoacán, sacudió también a gran parte del centro y sur del país.

El sismo del 1985 dejó 12 mil 843 muertos, según un recuento de actas de defunción oficiales publicado por el diario Excélsior en 2015.

Se contabilizaron más de 20 mil fallecidos, aseguraron Organizaciones civiles en la época.

Durante años, las cifras oficiales variaron en las estimaciones de muertos.

También un 19 de septiembre, en 2017, un terremoto de 7.1 dejó 369 fallecidos, la mayoría en Ciudad de México.

Con el apoyo del Sismológico Nacional se han desarrollado sistemas de alerta, incluidas aplicaciones en teléfonos inteligentes, que advierten de la ocurrencia de un fuerte sismo y dan a los habitantes de la capital hasta un minuto para ponerse a salvo.

La alcaldía ha instalado altavoces en los postes del alumbrado público que emiten la denominada “alerta sísmica”.

México se ubica entre cinco placas tectónicas, cuyos movimientos convierten al país en uno de los que registra mayor actividad sísmica en el mundo, particularmente en la costa del Pacífico desde la frontera con Guatemala hasta el estado de Jalisco (oeste).