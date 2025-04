Tienda virtual del presidente de EE. UU. ofrece gorras con el lema “Trump 2028” a US$50

Una de las cuentas del mandatario en la red X difundió el jueves una foto de uno de sus hijos, Eric Trump, luciendo esa gorra roja con las letras en blanco.

Este nuevo accesorio se vende a US$50 la pieza, en momentos en que una serie de sondeos revelan una caída en el índice de aprobación del presidente, quien la semana que viene celebra en Michigan los 100 primeros días de su segundo mandato.

Los estadounidenses critican, sobre todo, la gestión del republicano para tratar de reducir el coste de vida y la guerra comercial que ha desatado.

Trump, que ya fue presidente entre 2017 y 2021, ha deslizado su intención de buscar un tercer mandato, aunque la Constitución establece que “ninguna persona puede ser elegida más de dos veces para el cargo de presidente”.

Trump is now selling a “Trump 2028” hat on his website. Disgraceful. Trump isn’t kidding when he says he wants to run for another term — and it’s time we stop acting like it. pic.twitter.com/dUDdv6hr0w