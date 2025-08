Tirador deja al menos cuatro muertos y se da a la fuga en Montana, EE. UU.

El tiroteo desatado en un bar en Anaconda, una ciudad del condado Deer Lodge, de no más de 10 mil habitantes, se saldó con la muerte de cuatro personas, de acuerdo con la cadena NBC.

El Departamento de Policía de Anaconda identificó al sospechoso que huyó como Michael Paul Brown, al que calificó como peligroso y advirtió a los vecinos que se mantengan alerta.

Las autoridades no han identificado a las víctimas ni mencionaron si hubo heridos.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) confirmó el tiroteo y dijo en un mensaje en X que está colaborando con la investigación.

El gobernador de Montana, Greg Gianforte, dijo en redes sociales que está siguiendo de cerca la situación relacionada con “un tirador activo” .

El Departamento del Alguacil del condado de Granite, vecino de Deer Lodge, explicó en las redes sociales que un equipo táctico policial había registrado una casa en Anaconda pero no había encontrado al tirador, y aconsejó a los residentes que evitaran el área.

BREAKING NEWS @ATF_Denver is responding to a shooting where multiple parties have been shot at a business in Anaconda, MT. Please direct all media to local law enforcement. pic.twitter.com/r4PbNUR9P9