Tiroteo cercano a la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, deja al menos nueve personas heridas

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Tiroteo cercano a la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, deja al menos nueve personas heridas

Policías locales no reportan la detención de ningún sospechoso tras el ataque reportado los primeros minutos de este domingo 26 de abril.

REDACCIÓN PRENSA LIBRE

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Imagen del 2025 cuando fuerzas policiales de Estados Unidos investigaban una serie de disparos en la vía pública. Fotografía :EFE/ Octavio Guzmán.

Imagen del 2025 cuando fuerzas policiales de Estados Unidos investigaban una serie de disparos en la vía pública. (Foto Prensa Libre: EFE/ Octavio Guzmán)

Las autoridades realizan una investigación que les permita dar con el o los responsables de un tiroteo reportado a las 00:25 horas de este 26 de abril, en la cuadra 400 de E. Kirword Avenue.

Agentes que se encontraban en cercanías de la Universidad de Indiana, donde fue el hecho, escucharon las detonaciones de las armas de fuego, provocando un caos por el despliegue de una multitud que se encontraba en el lugar.

De manera preliminar se reporta que nueve personas fueron heridas tras ser alcanzados por las balas, haciendo que ambulancias trasladaran de manera inmediata a seis personas a un hospital cercano, mientras el resto fue trasladado en vehículos particulares y un último en una patrulla policial.

El departamento de policía de Bloomingoton, a cargo del caso, informó que hasta ahora no tienen el perfil del sospechoso, desconociendo las causas del ataque y tampoco reportan la detención de alguna persona.

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La zona del ataque se encuentra bajo observación de los agentes investigadores, quienes buscan indicios o pistas que los lleven hasta el autor o autores materiales del ataque.

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