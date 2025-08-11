Tiroteo en estacionamiento de Austin, Texas deja al menos tres muertos y varios heridos

Internacional

Tiroteo en estacionamiento de Austin, Texas deja al menos tres muertos y varios heridos

El Departamento de Policía de Austin indicó que el tiroteo ocurrió en el estacionamiento de una tienda.

EFE

|

Tiroteo en Texas

Tres fallecidos y varios heridos dejó un tiroteo registrado este 11 de agosto en Austin, Texas. (Foto Prensa Libre: EFE)

Al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo la tarde de este lunes en un estacionamiento de una tienda en Austin, la capital del estado de Texas, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Austin (ADP, en inglés) dijo en un mensaje en su cuenta de X que al menos dos personas murieron en el incidente ocurrido a las 13.34 hora local (18.34 GMT) en el estacionamiento de una tienda Target.

Luego ADP confirmó a la televisora KVUE que una tercera víctima había fallecido y otras dos personas resultaron heridas. Se desconoce su condición.

Las autoridades informaron que un sospechoso fue detenido después de huir de la escena.

LECTURAS RELACIONADAS

Captura de video de visitantes corriendo tras el ataque a balazos en el Times Square, de Nueva York. (Foto: @pisklauren/X)

Video: Pánico se desata en el Times Square de Nueva York durante balacera que dejó tres heridos

Tiroteo en la base militar Fort Stewart en Georgia Estados Unidos

Balacera en base militar de EE. UU.: sargento es detenido y cinco soldados resultan heridos en Georgia

La jefa de APD, Lisa Davis, dijo a la televisora que el sospechoso robó un automóvil en el estacionamiento de Target y huyó, pero fue rápidamente localizado y puesto bajo custodia.

La escena sigue activa y la investigación continúa”, declaró la policía en su mensaje al público.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, dijo en las redes sociales que había sido notificado de este tiroteo y que estaba siendo informado sobre la situación.

Lea también: Balacera en una discoteca de Chicago deja al menos cuatro muertos y 15 heridos

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Austin Tendencias internacionales Texas Tiroteo en EE. UU. Tiroteo en Texas 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre