Tragedia en Israel: decenas de muertos heridos en una estampida que ocurrió en celebración religiosa masiva

Al menos 44 personas murieron en la madrugada del viernes (tiempo local) en una estampida producida durante una peregrinación judía ortodoxa en el norte de Israel, en el mayor evento multitudinario desde el inicio de la pandemia de covid en el país.

“Contabilizamos 38 muertos en el lugar pero hay otros en el hospital”, declaró a la AFP un portavoz de la Magen David Adom – equivalente israelí de la Cruz Roja.

Por su parte, el hospital Ziv, uno de los centros a donde fueron trasladadas las víctimas, dijo haber contabilizado seis muertos, por lo que el balance provisional se eleva a 44 fallecidos.

A medida que pasan las horas, el balance aumenta. Los socorristas anunciaron “decenas” de muertos y heridos graves en esta tragedia ocurrida en el Monte Meron.

En plena noche, las sirenas de las ambulancias ululaban cerca del teatro de la tragedia mientras los socorristas evacuaban cuerpos sin vida y heridos.

Los socorristas habían dicho inicialmente que se había producido el hundimiento de un graderío para explicar los heridos, antes de hablar de una “estampida” gigantesca.

Imágenes publicadas en las redes sociales muestran una procesión que rompe una muchedumbre compacta y se acerca a una estructura metálica donde devotos están de pie en torno a una hoguera.

Las circunstancias concretas que llevaron a esta aglomeración no estaban claras el viernes, pero un socorrista en el lugar, Yehuda Gottleib, que trabaja para United Hatzalah, dijo haber visto a hombres “aplastados” y “perder el conocimiento”, según su organización.

“Enorme desastre en Monte Meron”, tuiteó en hebreo en la noche el primer ministro Benjamin Netanyahu, que pidió a la población que “rece para salvar a los heridos”.

“Todo Israel reza por la curación de los supervivientes”, dijo el jefe de la oposición Yair Lapid, que aseguró que sigue con “ansiedad” la evolución de la situación.

Decenas de miles de personas participaban en la noche del jueves al viernes en la peregrinación anual en el norte de Israel, en el mayor evento público en el país desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

La peregrinación, que celebra la festividad judía de Lag Baomer, se realiza en Meron en torno a la tumba de Rabí Shimon Bar Yojai, un talmudista del siglo II al que se atribuye la redacción del Zohar, una obra central de la mística judía.

La festividad es alegre y conmemora el final de una epidemia devastadora entre los alumnos de una escuela talmúdica en aquella época.

Las autoridades habían permitido la presencia de 10 mil personas en el recinto de la tumba, pero, según los organizadores, en todo el país se fletaron más de 650 autobuses, lo que supone al menos 30 mil personas. La prensa local estimó la afluencia en cien mil personas.

At least 38 people were killed at overcrowded festivities in northern #Israel, according to Israeli ambulance service Magen David Adom estimates. At least 50 people are injured and around 20 in critical condition. #MountMeron https://t.co/rHjBJLoyd9 pic.twitter.com/Hu9BnQrDF0

— Atlantide (@Atlantide4world) April 30, 2021