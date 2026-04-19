Tragedia tras operativo antidrogas: mueren agentes de México y EE. UU. en accidente en Chihuahua

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Tragedia tras operativo antidrogas: mueren agentes de México y EE. UU. en accidente en Chihuahua

Cuatro funcionarios, dos mexicanos y dos estadounidenses, murieron en un accidente vial cuando regresaban de un operativo contra el narcotráfico en el norte de México.

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Foto de referencia. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. Al menos cuatro agentes de seguridad murieron este 19 de abril en un accidente de tránsito en Chihuahua, México. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Un accidente carretero en Chihuahua dejó como saldo la muerte de cuatro agentes de seguridad, entre ellos dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y dos funcionarios vinculados a la Embajada de Estados Unidos, quienes participaban en acciones contra el narcotráfico.

La Fiscalía estatal confirmó que entre los fallecidos se encuentra Pedro Ramón Oseguera Cervantes, director regional de la AEI, junto con su escolta Manuel Genaro Méndez Monte.

También murieron dos instructores estadounidenses que colaboraban en tareas de entrenamiento y apoyo técnico, como parte de los acuerdos de cooperación en seguridad entre ambos países. El fiscal César Jáuregui Moreno destacó la trayectoria de los agentes mexicanos y su compromiso en la lucha contra el crimen organizado.

El operativo: desmantelan narcolaboratorios

El accidente ocurrió cuando el equipo regresaba de un operativo en el municipio de Morelos, donde las autoridades lograron ubicar y desmantelar varios laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas.

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Según reportes oficiales:

  • Se localizaron instalaciones con infraestructura compleja
  • Había tambos, hornos industriales y sustancias químicas
  • Se identificaron espacios acondicionados para operación continua

Las autoridades señalaron que estos sitios evidencian la capacidad operativa de grupos criminales en la región. El percance se registró en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, aunque hasta el momento no se han detallado las causas exactas del siniestro.

Las autoridades indicaron que el caso continúa bajo investigación para esclarecer lo ocurrido.

Reacción de EE. UU. y cooperación bilateral

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó la muerte de los funcionarios y destacó los riesgos que enfrentan en este tipo de operaciones.

“Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades”, expresó. Además, reiteró el compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en seguridad y justicia.

Lucha contra el narcotráfico

El hecho ocurre en medio de una estrecha colaboración entre México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado, que incluye operativos conjuntos, intercambio de información y capacitación. Regiones como Chihuahua se mantienen como puntos estratégicos en esta lucha, debido a la presencia de estructuras criminales dedicadas a la producción y tráfico de drogas.

La muerte de los cuatro funcionarios evidencia los riesgos que enfrentan las fuerzas de seguridad en operativos contra el narcotráfico, incluso fuera del terreno de combate. El caso también refuerza el debate sobre las condiciones en que se desarrollan estas acciones y la importancia de mantener la coordinación entre países para enfrentar al crimen organizado.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Redacción EFE

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