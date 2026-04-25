Tras la pista del asesino invisible: el caso que reveló al “mata indigentes” en Costa Rica

Al inicio, las muertes parecían hechos aislados. Mujeres en condición de calle aparecían sin vida en distintos puntos de San José, Costa Rica, sin que existiera una conexión evidente. Sin embargo, en abril del 2015, los investigadores comenzaron a notar coincidencias que cambiaron el rumbo del caso.

Los hallazgos se concentraban en áreas cercanas al Hospital San Juan de Dios y la Zona Roja. Los cuerpos aparecían en lotes baldíos, estructuras abandonadas o sectores próximos a la vía férrea. La repetición de estos escenarios encendió las alertas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El patrón no solo era geográfico. Las víctimas compartían características: eran mujeres, vivían en indigencia y tenían problemas de adicción. Además, todas habían sido estranguladas.

Con estos elementos, los investigadores consideraron una hipótesis que no era común en el país: la posible existencia de un asesino serial.

Mientras se profundizaban las pesquisas, el responsable continuaba con su rutina diaria sin levantar sospechas. Adrián Javier Arroyo trabajaba como oficial de seguridad privada, un rol que le permitía moverse con discreción y conocer dinámicas urbanas clave.

Su perfil no coincidía con el de un agresor típico. Tenía empleo estable, pareja y una vida que aparentaba normalidad. Esa doble condición complicó su identificación durante las primeras etapas de la investigación.

Según el caso, utilizaba su apariencia de autoridad para evitar sospechas al acercarse a las víctimas. La ausencia de armas de fuego también dificultó el rastreo, ya que no dejaba evidencia balística.

Las víctimas que evidenciaron el patrón

Entre los casos que permitieron consolidar la investigación figuran:

Yendry de los Ángeles Vargas, de 24 años, cuyo cuerpo fue hallado el 10 de abril del 2015 en las cercanías del Hospital San Juan de Dios.

María de los Ángeles Urbina, localizada en condiciones similares, con signos de asfixia.

Otras mujeres que no fueron identificadas de inmediato, pero que presentaban el mismo patrón de ataque.

Para los investigadores, la reiteración del método, estrangulamiento, fue determinante para vincular los casos. El agresor utilizaba la fuerza física o elementos como prendas de vestir.

Con el avance de la investigación, la figura del “mata indigentes” dejó de ser un rumor para convertirse en uno de los casos criminales más impactantes registrados en Costa Rica en el 2015.