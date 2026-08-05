Trump afirma que “pronto” se reabrirá el estrecho de Ormuz, pero Irán no ha decidido seguir con las negociaciones

Luego de que el Gobierno de EE. UU. informara que "pronto" se reabriría el estrecho de Ormuz tras volver a las negociaciones con Irán, ese país aseguró este 5 de agosto que aún no ha decidido si accederá a dichas conversaciones.

El viceministro iraní de Exteriores afirmó que el país ha recibido mensajes de EE. UU. en los que Washington expresa su disposición a volver a cumplir los compromisos asumidos en un memorándum de entendimiento que ambos firmaron en junio.

"Hemos recibido mensajes de Estados Unidos que indican que está plenamente dispuesto a volver a cumplir sus compromisos", señaló el viceministro.

La autoridad señaló que Teherán aún no ha decidido si retomará las negociaciones con Washington y que todavía analiza los mensajes enviados por la Casa Blanca para determinar si existen realmente garantías de cumplimiento.

"Todos los mensajes deben ser analizados. Debemos mirar también hacia el futuro para no volver a entrar en un círculo vicioso en el que, dos o tres semanas después, nos encontremos otra vez ante nuevos enfrentamientos militares", afirmó el viceministro.

El diplomático insistió en que el cumplimiento de las obligaciones estadounidenses es una condición necesaria, pero no suficiente, para la reapertura del estrecho de Ormuz y negó nuevamente que Estados Unidos participe en las conversaciones que Irán mantiene con Omán sobre la gestión de ese estratégico paso marítimo.

Según el viceministro, Teherán y Mascate están cerca de alcanzar un acuerdo para establecer una nueva ruta temporal de navegación en Ormuz, que podría mantenerse durante un período de entre dos y cuatro meses mientras se evalúa la evolución de la situación regional.

El posible acuerdo llega después de que Donald Trump afirmara que suspendió el fin de semana un ataque contra Irán para dar margen a unas negociaciones que, según anunció, comenzarían el lunes, algo que Teherán negó.

Irán y Estados Unidos firmaron el pasado 17 de junio un memorándum de entendimiento, bajo la mediación de Pakistán y Catar, para poner fin a la guerra, pero las hostilidades se reanudaron a principios de julio, lo que llevó a Teherán a cerrar el estratégico estrecho de Ormuz y a Washington a restablecer el cerco naval frente a las costas iraníes.

Lea también: Trump rechaza una obra casi terminada: ¿Qué cambios pidió al helipuerto de la Casa Blanca?



