Trump analiza “medidas adicionales” contra los carteles de México y qué detalles dio la Casa Blanca

La Casa Blanca informó este 20 de noviembre que el presidente Donald Trump ha considerado implementar “medidas adicionales” contra los carteles del narcotráfico en México.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no dio detalles sobre qué acciones planea tomar el mandatario, pero añadió que el equipo de Seguridad Nacional de Trump “analiza de forma constante nuevas medidas” en su lucha contra el narcotráfico.

“El presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los carteles de la droga. Ha sido muy claro al respecto”, dijo Leavitt.

Agregó también que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado “avances históricos” en su país para frenar a los carteles y el tráfico de droga.

“Hemos visto avances históricos por parte de la presidenta Sheinbaum y su administración en México en lo que respecta a la lucha contra los carteles. Han cooperado de manera extraordinaria en los esfuerzos en nuestra frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico”, expresó la portavoz.

Recientemente, el mandatario manifestó a medios estadounidenses que “no estaba contento” con los esfuerzos de México contra el narcotráfico.

#ÚLTIMAHORA | Trump estudia "medidas adicionales" contra los narcos en México, dice la Casa Blanca. pic.twitter.com/N2zPI4T9a1 — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 20, 2025

Asimismo, no descartó la posibilidad de una intervención militar en territorio mexicano.

“¿Autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien”, dijo Trump hace unos días en una conferencia en la Casa Blanca.

Aunque aseguró que sus declaraciones no significaban que fuera a ejecutar esos operativos, enfatizó que “se sentiría orgulloso” en caso de hacerlo.

Por su parte, Sheinbaum afirmó que no acepta una intervención militar de EE. UU. dentro de su territorio, aunque reafirmó su disposición a colaborar en la lucha contra el narcotráfico.

“Le he dicho en todas las ocasiones (a Trump) que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con la información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio”, dijo la mandataria.

