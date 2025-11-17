Trump dice que no descarta efectuar ataques en México contra el narcotráfico y explicó sus motivos

El presidente Donald Trump afirmó que no descarta llevar a cabo ataques en territorio mexicano en contra de los cárteles del narcotráfico, al decir que "no está contento con México" respecto a sus acciones contra estos grupos criminales.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario agregó que, aunque no planea llevar a cabo ningún ataque ahora, hacerlo lo haría "sentir orgulloso".

"¿Autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien. No digo que lo vaya a hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo", afirmó Trump.

También agregó que México es consciente sobre su postura acerca del combate contra el narcotráfico.

"Pongámoslo así: no estoy contento con México", dijo el mandatario, al decir que el país ha provocado la muerte de varias personas por la droga que se moviliza a EE. UU.

Las palabras de Trump suponen un cambio de tono, pues hasta ahora ha elogiado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por su cooperación con Estados Unidos en el combate al narcotráfico.

El mandatario dio estas declaraciones a la prensa en el Despacho Oval en medio de la Operación Lanza del Sur que ha ordenado para combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que ha elevado especialmente la tensión con Venezuela ante un posible ataque estadounidense dentro de su territorio.

Desde septiembre, el Ejército estadounidense ha destruido una veintena de lanchas en el Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 70 personas, a las que califica de "narcoterroristas".

