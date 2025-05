Trump anuncia que Qatar Airways encargó a Boeing un pedido “récord” de al menos 160 aviones

El pedido, el más importante hecho a Boeing de aviones de fuselaje ancho, profundiza los lazos entre el fabricante estadounidense y esta importante aerolínea de Oriente Medio.

Qatar Airways cumplirá “un acuerdo de US$96 mil millones para adquirir 210 aviones Boeing 787 Dreamliner y 777X de fabricación estadounidense propulsados por motores de GE Aerospace engines“, según la Casa Blanca.

“Es el pedido de aviones más grande de aviones de fuselaje ancho de Boeing” y también “el más grande de 787”, afirmó la Casa Blanca.

Un comunicado del fabricante precisa que el acuerdo mayor estipula la compra de 130 Dreamliners y 30 Boeing 777-9. También contempla la adquisición opcional de otros 50 aviones 787 y 777X, según este comunicado.

“Nos sentimos profundamente honrados de que Qatar Airways haya hecho este pedido récord con Boeing“, afirmó la jefa comercial del fabricante, Stephanie Pope.

Aunque Boeing y sus clientes no suelen divulgar el precio de los aviones comprados, se trata, al parecer, del mayor pedido registrado por Boeing en términos de valor.

El anuncio coincidió con la visita a Catar de Trump, que se reunió cerca de dos horas con el emir, el jeque Mohamed bin Abdulrahman al Thani.

