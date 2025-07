Trump anuncia un “gran acuerdo” comercial con Indonesia, que pagará aranceles del 19 %

Trump anunció en un mensaje en su red Truth Social “un gran acuerdo, para todos, recién alcanzado con Indonesia”, y aseguró que para lograrlo trató “directamente con su respetado presidente“, Prabowo Subianto.

El presidente estadounidense, que no añadió en su mensaje en Truth Social ningún dato concreto sobre el pacto, dijo después en declaraciones a medios que “ellos van a pagar el 19 % (de aranceles) y nosotros no vamos a pagar nada“.

Inicialmente, el pasado 2 de abril, cuando anunció “aranceles recíprocos” para los socios comerciales de EE.UU., Trump le adjudicó a Indonesia un impuesto aduanero del 32 %.

“Creo que será un buen acuerdo para ambas partes y tendremos pleno acceso a Indonesia“, añadió el mandatario, que apuntó a que podría firmar un pacto similar a este con India.

“Tenemos un par de acuerdos que se anunciarán próximamente. India está trabajando en la misma línea. Tendremos acceso a India. Y deben entender que no teníamos acceso a ninguno de estos países. Nuestra gente no podía entrar. Y ahora tenemos acceso gracias a lo que estamos haciendo con los aranceles”, puntualizó.

Donald J. Trump Truth Social 07.15.25 09:50 AM EST



Great deal, for everybody, just made with Indonesia. I dealt directly with with their highly respected President. DETAILS TO FOLLOW!!!