Trump anuncia una investigación “al más alto nivel” sobre las personas indultadas por Biden

El pasado miércoles 19 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró “nulos y sin ningún efecto” los indultos concedidos por su predecesor, Joe Biden, argumentando que fueron firmados mediante un dispositivo automático, conocido como autopen, en las horas previas a su salida de la Casa Blanca.

Entre los indultos presidenciales otorgados por Joe Biden se incluye el de su hijo, Hunter Biden, quien se declaró culpable de nueve cargos de fraude fiscal y posteriormente fue condenado por posesión ilegal de armas. Sin embargo, según Trump, “el somnoliento demócrata” no era consciente de lo que estaba firmando.

“Joe Biden no firmó los indultos, fue un dispositivo digital. Pero lo más importante es que él no sabía nada de ellos, nunca le explicaron la situación y, por ende, no los aprobó”, afirmó Trump, quien también señaló que la verdadera mente detrás de este suceso fue el “comité de matones políticos” en la Cámara de Representantes.

De acuerdo con el magnate neoyorquino, este comité está compuesto por los miembros de la cámara baja del Congreso estadounidense que investigaron el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero del 2021, cuando simpatizantes de Donald Trump irrumpieron en la sede del poder legislativo federal tras las elecciones presidenciales.

Indultos invalidos

“Todo indulto relacionado con ellos es ilegal porque fueron firmados con la plataforma autopen, la cual generó la firma de Biden de forma automática. Podrían haber cometido un delito”, subrayó el presidente Donald Trump, en referencia al dispositivo utilizado para realizar automáticamente los trazos de una firma o un autógrafo.

Posteriormente, el mandatario republicano dirigió unas palabras a los miembros del comité en la Cámara de Representantes, quienes presuntamente destruyeron y eliminaron todas las evidencias obtenidas durante más de dos años de la “caza de brujas” en su contra y en contra de muchas personas que él considera inocentes.

Ante esta situación, el magnate neoyorquino reveló que los “matones políticos” y las personas indultadas por Joe Biden se encuentran sujetas a una “investigación al más alto nivel”, ya que “el peor presidente en la historia de los Estados Unidos” no se dio cuenta de que otras personas habían firmado en su nombre y sin su consentimiento.

Por primera vez desde su regreso a la presidencia, una decisión de Donald Trump fue bien recibida por sectores de la comunidad demócrata en EE. UU., tomando en cuenta que el indulto total concedido por Joe Biden a su hijo Hunter generó gran polémica en el país, especialmente porque el expresidente había asegurado que nunca lo haría.

Además de su hijo Hunter, a quien le perdonó todas las ofensas contra los Estados Unidos entre el 2014 y el 2024, Joe Biden concedió el indulto de manera preventiva a los congresistas demócratas que llevaron a cabo la investigación del ataque al Capitolio en el 2021, con el objetivo de blindarlos y protegerlos frente a la furia de Donald Trump.

Otros funcionarios del Partido Demócrata que recibieron un indulto presidencial por parte de Joe Biden fueron: Anthony Fauci, quien lideró la respuesta de los Estados Unidos ante la pandemia del covid-19, y el general retirado Mark Milley, exjefe del Estado Mayor y responsable de la “caótica retirada” en Afganistán del 2021.