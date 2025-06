Los detalles de Trump Mobile, el servicio de telefonía anunciado por los hijos del presidente de EE. UU.

Eric Trump y Donald Trump Jr. presentaron a Trump Mobile como “un servicio celular nuevo y transformacional, diseñado para brindar conectividad de primer nivel, valor inigualable“, diseñado para “las personas trabajadoras” de EE.UU., según un comunicado de la Organización Trump.

La nueva oferta abrirá con el Plan 47 por un valor de US$47,45, en una aparente referencia a los dos mandatos del neoyorquino, elegido como el 45 y 47 presidente de Estados Unidos.

La página web del nuevo servicio también anuncia próximamente el lanzamiento del T1, “un teléfono inteligente dorado y elegante” diseñado y fabricado en EE.UU., con un valor de US$499 y que funcionará con sistema operativo Android.

“Estoy sumamente emocionado de adentrarme en este nuevo espacio digital. (…) Nos enorgullece especialmente ofrecer llamadas de larga distancia gratuitas a nuestros militares y sus familias, ya que quienes prestan servicio en el extranjero deben poder mantenerse siempre conectados con sus seres queridos en casa”, afirmó Donald Jr., el primogénito del presidente.

Según adelantó, el paquete de productos “permitirá a las personas acceder a servicios de telemedicina en su teléfono por una tarifa mensual fija, asistencia en carretera en sus autos y mensajes de texto ilimitados a 100 países de todo el mundo”.

