Trump propone enviar agentes de ICE a aeropuertos para controlar la seguridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en aeropuertos del país, en caso de que no se logre aprobar el financiamiento de la Administración de Seguridad en el Transporte (Transportation Security Administration), cuyos trabajadores llevan meses sin recibir salario.

A través de su red social Truth Social, Trump afirmó que, de no alcanzarse un acuerdo con la oposición demócrata, trasladará a agentes federales a tareas de control aeroportuario y de seguridad, con el objetivo de “garantizar” el funcionamiento de estas instalaciones.

La advertencia surge en medio de un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security), tras varios intentos fallidos del Senado de Estados Unidos (United States Senate) por aprobar recursos presupuestarios.

La falta de financiamiento ha impactado directamente a la TSA, generando retrasos, ausencias de personal y largas filas en aeropuertos como Atlanta, New York City y New Orleans.

En su mensaje, Trump aseguró que ICE implementaría “medidas de seguridad sin precedentes”, incluyendo la detención inmediata de migrantes en situación irregular, en el marco de su política migratoria.

Mientras tanto, el Congreso evalúa opciones parciales de financiamiento que permitan reactivar operaciones esenciales, como las de la TSA, aunque sin resolver aún la totalidad del bloqueo presupuestario.

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