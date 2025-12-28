Trump se reúne con Zelenski para hablar sobre plan para terminar la guerra entre Ucrania y Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio la bienvenida este domingo a su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski a su residencia en Florida, donde sostendrán conversaciones cruciales para terminar la guerra con Rusia.

Trump está acompañado en la reunión para discutir el plan de paz de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania con una delegación de ocho miembros de su gabinete, que incluye al secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete, Susie Wiles.

Trump y Zelenski se estrecharon la mano frente al complejo de Mar-a-Lago antes de su encuentro bilateral, que será seguido por una llamada telefónica con dirigentes europeos.

“Creo que tendremos una muy buena reunión hoy“, dijo Trump, que discutirá con Zelenski la propuesta de paz impulsada por Washington para poner fin a la guerra con Rusia, que en febrero cumplirá cuatro años.

El mandatario estadounidense conversó con su homólogo ruso Vladimir Putin horas antes de recibir al líder ucraniano y volverá a conversar con él después de la reunión en Florida.

Además, el mandatario aseguró el domingo que Ucrania contará con “fuertes” garantías de seguridad en caso de que prospere un plan para poner fin a la guerra.

“Habrá garantías de seguridad. Serán fuertes. Y los países europeos están muy involucrados”, dijo Trump al recibir a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en su residencia de Mar-a-Lago en Florida para conversar sobre un nuevo plan para acabar con el conflicto.

El mandatario estadounidense consideró que las negociaciones se encuentran en su “fase final”. Agregó que no hay una fecha límite para este proceso y que el objetivo es terminar la guerra.

