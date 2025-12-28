Trump se reúne con Zelenski para hablar sobre plan para terminar la guerra entre Ucrania y Rusia

Internacional

Trump se reúne con Zelenski para hablar sobre plan para terminar la guerra entre Ucrania y Rusia

Este domingo el presidente Donald Trump recibió a s homólogo Volodimir Zelenski para hablar sobre un plan para finalizar la guerra entre Ucrania y Rusia.

|

Trump y Zelenski

Esta combinación de imágenes creada el 25 de febrero de 2025 muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), el 24 de febrero de 2025, y al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (derecha), el 23 de febrero de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio la bienvenida este domingo a su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski a su residencia en Florida, donde sostendrán conversaciones cruciales para terminar la guerra con Rusia.

Trump está acompañado en la reunión para discutir el plan de paz de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania con una delegación de ocho miembros de su gabinete, que incluye al secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete, Susie Wiles.

Trump y Zelenski se estrecharon la mano frente al complejo de Mar-a-Lago antes de su encuentro bilateral, que será seguido por una llamada telefónica con dirigentes europeos.

Creo que tendremos una muy buena reunión hoy“, dijo Trump, que discutirá con Zelenski la propuesta de paz impulsada por Washington para poner fin a la guerra con Rusia, que en febrero cumplirá cuatro años.

LECTURAS RELACIONADAS

Migrantes solicitudes de asilo Estados Unidos tercer país Guatemala

Migrantes que piden asilo en EE. UU. podrían ser enviados a Guatemala u otros países, según prensa estadounidense

chevron-right
Donald Trump derechos explotación petrolera empresas Estados Unidos Venezuela

Trump acusa a Venezuela de retirar derechos petroleros a empresas de EE. UU., pese a la nacionalización de 1976

chevron-right

El mandatario estadounidense conversó con su homólogo ruso Vladimir Putin horas antes de recibir al líder ucraniano y volverá a conversar con él después de la reunión en Florida.

Además, el mandatario aseguró el domingo que Ucrania contará con “fuertes” garantías de seguridad en caso de que prospere un plan para poner fin a la guerra.

“Habrá garantías de seguridad. Serán fuertes. Y los países europeos están muy involucrados”, dijo Trump al recibir a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en su residencia de Mar-a-Lago en Florida para conversar sobre un nuevo plan para acabar con el conflicto.

El mandatario estadounidense consideró que las negociaciones se encuentran en su “fase final”. Agregó que no hay una fecha límite para este proceso y que el objetivo es terminar la guerra.

Lea también: Trump justifica bombardeo al Estado Islámico en Nigeria en Navidad para “defender” a cristianos

ESCRITO POR:

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Conflicto entre Rusia y Ucrania Donald Trump  Tendencias internacionales Tendencias mundiales Volodimir Zelenski 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS