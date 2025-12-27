Migrantes que piden asilo en EE. UU. podrían ser enviados a Guatemala u otros países, según prensa estadounidense

El gobierno de Donald Trump ha apelado peticiones hechas por migrantes para desestimar casos de asilo político, en particular presentados por cubanos, y deportarlos a terceros países.

De acuerdo con Univisión, Estados Unidos podría enviar a migrantes solicitantes a Uganda, Ecuador, Honduras y hasta Guatemala.

La prensa estadounidense tuvo acceso a una moción que afecta a un migrante cubano.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos pidió al juez migratorio que cierre el caso, ordene su remoción y que sea enviado a Ecuador. Desde ese país podría continuar su solicitud de asilo, según el documento.

El Directorio Cubano destacó que este enfoque político genera inquietud entre los afectados, ya que temen ser deportados a lugares donde su seguridad, estabilidad legal y condiciones de vida no están aseguradas y sin redes de apoyo.

El abogado Jesús Novo dijo a Univisión que “estos países han entrado en contratos con el gobierno norteamericano para revisar los asilos de estas personas, entonces el gobierno tiene esa base legal para enviarlos, más allá de que el aplicante quiera o no quiera ir”.

La prensa estadounidense asegura que la administración Trump ha firmado convenios para enviar solicitantes de asilo a Guatemala, Honduras y Ecuador, además de Uganda, para migrantes africanos.

El documento al que tuvo acceso Univisión menciona que el migrante cubano entró a Estados Unidos en el 2022. Novo explicó que los casos son similares para los migrantes que ingresan con la Orden de Libertad bajo Palabra I–220A o con la aplicación CBP One.

“Estamos trabajando para expulsar a los migrantes indocumentados de nuestro país lo más rápido posible, a la vez que garantizamos que reciban todos los procesos legales disponibles, incluyendo una audiencia ante un juez de migración… Nos asociamos con nuestros grandes aliados en todo el mundo para aceptar a los solicitantes de asilo”, respondió el DHS vía correo electrónico a Telemundo 40 McAllen.

Wilfredo Willy Allen, abogado migratorio, explicó al Directorio Cubano que dicha práctica pretende que los migrantes abandonen sus solicitudes y acepten salir voluntariamente de Estados Unidos.

“Esto afecta a todas las personas que tienen una solicitud de asilo. No importa cómo entraron”, Silvia Mintz, abogada migratoria, en una entrevista con Telemundo.

El abogado John de la Vega señaló a la prensa estadounidense que hay excepciones para que los migrantes no sean deportados a otros países.

Asimismo, recomendó no tomar decisiones sin asesoría legal especializada, documentar cualquier posible irregularidad y cumplir estrictamente con los plazos procesales.

“La persona puede demostrar que va a sufrir persecución en ese tercer país donde sea enviada o que no está comprendida en el tratado que tenga Estados Unidos con ese país" John de la Vega, abogado migratorio

Novo cuestionó que los países mencionados carecen de la legislación necesaria para garantizar una audiencia justa en las peticiones de asilo.

También Allen mencionó que Honduras, Ecuador y Uganda no han ofrecido garantías suficientes o han rechazado recibir a más cubanos en determinadas circunstancias.

La cadena CBS informó a principios de diciembre que la administración Trump envió alrededor de 8 mil mociones para desestimar casos de asilo.