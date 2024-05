Un total de seis pasajeros y seis miembros de la tripulación experimentaron lesiones cuando el avión de Qatar Airways sobrevolaba Turquía, pero solo ocho necesitaron ingresar en un centro médico al final del trayecto.

El portavoz indicó que el Boeing 787-9 aterrizó a tiempo y de forma segura en el aeropuerto de Dublín este domingo poco antes de las 12 GMT, cuando ya les esperaban los servicios de emergencia.

“Todos los pasajeros fueron evaluados por lesiones antes de desembarcar del avión. Posteriormente, ocho pasajeros fueron trasladados al hospital”, dijo.

“El vuelo de regreso a Doha (vuelo QR018) está programado para operar con normalidad esta tarde, aunque con retraso”, añadió esta fuente, que precisó que el programa del aeropuerto no se ha visto alterado.

🇶🇦 ✈️ TURBULENCE INJURES 12 ON QATAR AIRWAYS



12 were injured on a Qatar Airways flight from Doha to Dublin after experiencing severe turbulence over Turkey.



pic.twitter.com/7tEqdMtqkx