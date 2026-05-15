“Un accidente con un juguetito”: qué dijo Erika, sospechosa del crimen de Carolina Flores, en Venezuela

Tras su detención el pasado 30 de abril, las autoridades han revelado parte de la declaración de Erika “N”, presunta sospechosa de la muerte de la exreina de belleza Carolina Flores en su residencia en Polanco, México.

De acuerdo con información brindada por el medio N Más, el director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, Douglas Rico, reveló qué dijo la sospechosa luego de ser capturada en el país sudamericano.

Erika es la principal sospechosa de la muerte de Flores, quien falleció dentro de su casa en un residencial de Polanco, donde se encontraban Erika y la pareja de Flores.

“Ella mencionó que el asesinato había sido un accidente”, dijo el general Rico.

Además, el general señaló que Erika en ningún momento mencionó haber utilizado un arma durante la agresión contra Flores.

⚖️ “Fue un accidente con un juguetito”: La confesión de Érika ‘N’ que reabre el caso de Carolina Flores



A casi un mes del asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores, su suegra, Érika “N”, declaró ante autoridades que el hecho fue “un accidente” ocurrido con “un… pic.twitter.com/3tOZxoHxH5 — fronterainfo (@fronterainfo) May 14, 2026

“Lo que pasó ahí fue un accidente que ocurrió con un ‘juguetito’ que le dejó su esposo difunto. Ella habló de ‘un juguetito’, no dice ‘un arma de fuego’”, señaló el director.

Rico también mencionó que, cuando se le cuestionó a Erika sobre la supuesta arma utilizada para cometer el asesinato y qué había pasado con ella al momento de fugarse a Venezuela, respondió que no lo recordaba.

“Ella dice que no lo recuerda. La señora tiene una actitud muy fuerte para una señora de 63 años, sabiendo que había cometido un hecho tan horrendo”, señaló la autoridad, según el medio N Más.

Actualmente, la Fiscalía de México informó que aún continúan los preparativos para el proceso de extradición de Erika.

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