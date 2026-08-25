¿Un juez le pidió solicitud de asilo? El caso del bebé que compareció solo en un tribunal de migración en Arizona

Esta semana, en Arizona, ha llamado la atención el peculiar caso de un bebé de un año que tuvo que comparecer solo y sin asistencia legal ante un tribunal de inmigración.

El caso también fue peculiar porque el juez le habría ordenado presentar una solicitud de asilo o, de lo contrario, podría ser deportado.

De acuerdo con el medio estadounidense Notus, en el proceso contra el bebé se hallaba un abogado del Comité Estadounidense para los Refugiados (USCRI), que guardó silencio en todo momento.

"El abogado del USCRI no se pronunció, ni siquiera sugirió que es absurdo pedirle algo a un bebé sin representación legal, a pesar de saber que se ordenaría su deportación si no lograba presentar la compleja solicitud antes de la próxima audiencia", indicó el medio Notus, que citó documentos judiciales del caso.

El medio señala que este caso ocurrió luego de que el pasado 31 de julio finalizara un contrato entre el gobierno federal de EE. UU. y una red de organizaciones sin fines de lucro que brindaba asistencia legal a niños inmigrantes.

La organización, según Notus, es el Centro Acacia, que distribuía fondos gubernamentales a casi 100 proveedores de servicios legales, entre ellos el USCRI, y apoyaba a más de 24 mil menores.

Otro caso similar ocurrió el pasado 6 de agosto en California, donde un menor sin asistencia legal pidió abandonar de forma voluntaria EE. UU., mientras el abogado del USCRI permaneció en silencio.

1* A 1-year-old baby appeared in immigration court without legal representation this week in Arizona and received an instruction: File an asylum application before the next hearing or face deportation.



✅ An attorney from the U.S. Committee for Refugees (USCRI), one of the… pic.twitter.com/Xf9VjdvgH1 — AK Poku Law, PLLC (@greencard1awyer) August 25, 2026

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