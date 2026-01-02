Una escalera angosta y bengalas: las hipótesis y testimonios del incendio que deja al menos 40 muertos en resort de Suiza

Suiza inicia el 2026 de luto. El pasado 1 de enero se dio a conocer el reporte de un incendio ocurrido en la estación de esquí suiza de Crans-Montana, que ya ha cobrado la vida de alrededor de 40 personas y ha dejado a más de un centenar heridas.

El incendio se desató en un bar del resort turístico poco después de las celebraciones de Año Nuevo.

Aunque las autoridades aún investigan las causas del siniestro, ya existen ciertas hipótesis. No obstante, se descartó que se trate de un ataque terrorista.

Según la agencia internacional de noticias EFE, la pista más probable es que el fuego se iniciara por luces de bengala colocadas en botellas de champán, explicó hoy la fiscal Beatrice Pilloud.

En una rueda de prensa, la fiscal general del cantón de Valais —al que pertenece Crans-Montana— indicó que estos elementos pirotécnicos “se acercaron demasiado al techo, que se encendió muy rápido y de manera general”.

Aunque esta hipótesis aún no es definitiva, tras el análisis de vídeos grabados con teléfonos de personas que se encontraban en el lugar, así como por los testimonios de sobrevivientes, todo apunta a que ese habría sido el origen del incendio.

Celebración termina en tragedia

Según información del medio Infobae, en medio de la euforia de Año Nuevo, una mesera del local se subió a los hombros de uno de sus compañeros con una botella de champán con bengalas en las manos. Las chispas alcanzaron el techo.

El material del techo del bar era espuma acústica, altamente inflamable, y por esta razón las llamas se propagaron con rapidez.

Un empleado del bar, llamado Alain, declaró a EFE que salió de Le Constellation —nombre oficial del bar— media hora antes de que comenzara el incendio, porque debía trabajar al día siguiente.

La única salida del local, ubicado en el subsuelo, era una escalera en forma de reloj de arena: ancha en los extremos, pero bastante angosta en el centro.

Alain, de 23 años, explicó que la parte central de esa salida era muy estrecha: “Podían pasar a la vez dos niños, pero no dos adultos”.

New video shows fire spreading at bar in Swiss ski resort, with guests failing to react. At least 40 people died pic.twitter.com/yyNGJapfSB — BNO News Live (@BNODesk) January 2, 2026

Ascienden cifras de heridos

Sobre los heridos, el comandante de la Policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, informó que son 119, y no 115, como se había indicado anteriormente.

Según Gisler, se trata de cuatro personas que se presentaron de forma espontánea en hospitales tras percatarse de que las heridas sufridas durante el incendio, que en un principio consideraron leves, resultaron ser más graves de lo que parecían.

De los heridos, 71 son de nacionalidad suiza; 14, franceses; 11, italianos; 4, serbios; uno, belga; uno, luxemburgués; uno, polaco; uno, portugués. Del resto aún se desconoce la nacionalidad.

Continúan trabajos de identificación

Mientras las autoridades llevan a cabo el proceso de identificación de las víctimas, numerosas familias siguen sin noticias de sus seres queridos.

De los 119 heridos, 113 han sido plenamente identificados y aún se investiga la identidad de los otros seis.

En redes sociales circulan decenas de publicaciones con fotografías, descripciones de ropa y llamados desesperados para obtener cualquier pista sobre su paradero.

Pilloud indicó que se han movilizado importantes recursos "para identificar a las víctimas y devolver sus cuerpos a las familias lo antes posible".

Sin embargo, Gisler señaló: "Este trabajo puede llevar varios días".