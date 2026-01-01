Vídeos: Así fue el incendio en una estación suiza de esquí tras celebrar Año Nuevo y que dejó unos 40 muertos

Este 1 de enero se dio a conocer el reporte de un incendio ocurrido en la estación de esquí suiza de Crans-Montana. El hecho dejó un saldo preliminar de alrededor de 40 muertos y un centenar de heridos, según informaron autoridades del cantón de Valais.

El siniestro se desató en un bar del popular resort turístico —uno de los destinos de esquí mejor valorados de Europa—, poco después de las celebraciones de Año Nuevo. La policía confirmó que el fuego, de origen aún no determinado, dejó decenas de víctimas fatales y causó alarma en todo el valle.

Según medios locales, el ambiente en Crans-Montana amaneció con "olor a quemado en el aire". A la zona acudieron policías, bomberos y socorristas para atender la emergencia.

El comandante policial Frédéric Gisler informó que “varias decenas de personas se presumen muertas” y que cerca de cien heridos “están siendo tratados”. Las causas del siniestro aún se investigan, aunque las autoridades descartaron que se trate de un ataque.

Explosión en Le Constellation

El fuego tuvo lugar en el bar Le Constellation, que tenía una capacidad para 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, según datos del sitio web de Crans-Montana. Un turista procedente de la Ciudad de Nueva York captó en video las llamas que emergían del local, mientras la gente corría y gritaba en medio de la oscuridad.

Emma y Albane, dos jóvenes francesas entrevistadas por la cadena BFMTV, contaron que lograron huir tras el inicio del fuego. Según su relato, unas “velitas de cumpleaños” colocadas en botellas de champán habrían rozado el techo, que se prendió rápidamente. “Segundos después, todo el techo estaba ardiendo”, dijo una de ellas. Calculó que en ese momento había unas 200 personas en el lugar, la mayoría entre 15 y 20 años.

Una explosión, seguida de un incendio, arrasó un bar en Crans-Montana, Suiza. La policía informó que el hecho dejó varias personas fallecidas y otras más gravemente heridas. pic.twitter.com/aA0iXshgpC — Rebelión (@RebelionNews) January 1, 2026

Hospitales colapsados en Valais

Los hospitales del cantón de Valais declararon el estado de emergencia. Muchos de los afectados fueron trasladados a centros médicos de otras regiones de Suiza.

Alexis Laguerre, de 18 años, relató a la emisora pública RTS que caminaba frente al bar junto a un grupo de amigos cuando notaron las llamas. “La gente corría a través de las llamas... había personas intentando abrir las ventanas con sillas”, expresó.

El presidente suizo, Guy Parmelin, quien asumió el cargo el mismo jueves, calificó lo ocurrido como una “terrible tragedia”. “Lo que se suponía que iba a ser un rato de alegría convirtió el primer día del año en Crans-Montana en un día de luto”, escribió en su cuenta de X.

Durante las siguientes horas, ambulancias seguían estacionadas frente al bar. Testigos hablaron de un persistente olor a quemado. El diario Blick citó a un médico que afirmó que el número de muertos podría alcanzar varias decenas.

🔥🎆 Tragedia de Año Nuevo en Suiza: 40 muertos y 100 heridos tras una explosión en un bar



🕰️ Durante la madrugada del jueves, a la 1.30 hora local, se desató un incendio en un bar de la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais.



🔥 El fuego se… pic.twitter.com/BRGpxOPkIB — Mejor Informado (@mejorinformado) January 1, 2026

El diario regional Le Nouvelliste también habló de un "balance elevado", con al menos 40 muertos y 100 heridos, según sus fuentes. Aunque algunos medios mencionaron que el fuego habría comenzado por el uso de pirotecnia durante un concierto, la policía aseguró que la causa sigue siendo desconocida.

La fiscal del cantón, Béatrice Pilloud, explicó que "todo apunta a un incendio" y descartó “absolutamente” que se trate de un ataque terrorista. “No fue un artefacto explosivo lo que causó el fuego”, confirmó Stéphane Ganzer, jefe del departamento de Seguridad del cantón. Pilloud añadió que se movilizaron recursos para identificar a las víctimas y entregar los restos a sus familiares “lo antes posible”.

🚨🇨🇭Tragedia en Suiza



🔥🚒 Al menos 40 muertos y más de 100 heridos tras una explosión e incendio en el bar “Constellation” en Crans-Montana durante Año Nuevo.



👮🏻‍♂️Autoridades descartan atentado e investigan si el uso de pirotecnia en un concierto provocó el desastre.



Happy New… pic.twitter.com/pl2xZ7ox1N — José Antonio Perdomo (@Joseanperdomo) January 1, 2026

Testigos narran lo vivido

Alex, un joven de 21 años, dijo a la emisora RTS que llegó al sitio poco después de escuchar una fuerte explosión. En medio de un intenso olor a gas y plástico quemado, vio a personas saliendo del bar con quemaduras, algunas pidiendo ayuda a gritos.

Recordó que el local solo cuenta con una escalera muy estrecha que comunica con el sótano, lo que le hizo temer que muchas personas se hubieran quedado atrapadas. “Tengo escalofríos solo de pensarlo”, expresó.