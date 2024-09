El portavoz de asuntos exteriores de la UE, Peter Stano, compartió que dicho organismo europeo lamenta que Mongolia, Estado parte del estatuto de Roma de la CPI, no haya cumplido con sus obligaciones en virtud de ejecutar la orden de detención.

En su nota, la UE reiteró el “apoyo inquebrantable a la CPI” por parte del bloque.

Además, recordó que la corte pidió la aprehensión de Putin por deportación y traslado ilegal de niños desde territorios ucranianos ocupados temporalmente en el contexto de la guerra contra Ucrania.

“La UE apoya las investigaciones del Fiscal de la CPI en Ucrania y pide la plena cooperación de todos los Estados partes”, afirmó el comunicado.

La noche del lunes 2 de septiembre, Putin llegó la capital de Mongolia y este martes fue recibido por su homólogo Ukhnaagiin Khurelsukh en la plaza Gengis Kan, en una ceremonia con participación de ambas delegaciones. Esta es la primera visita oficial del presidente de Rusia a un país miembro de la CPI desde que se emitió la orden de arresto en su contra en 2023.

El viaje de Putin desafía a la CPI. En cambio, Ucrania le pidió a Mongolia ejecutar la orden penal; además, acusó al país asiático de permitir que Putin escape de la justicia, al no detenerlo.

Un portavoz del presidente Khurelsukh negó el 1 de septiembre en redes sociales que la CPI hubiera enviado una carta para pedir la ejecución de la orden durante la visita.

Mongolia: 🇪🇺regrets that 🇲🇳, a State Party to the Rome Statute of the ⁦@IntlCrimCourt⁩, did not comply with its obligations under the statute to execute the arrest warrant against 🇷🇺 President Putin for crimes commited in 🇺🇦 https://t.co/2ckc5gOcYv