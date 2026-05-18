¿Uno de ellos iba disfrazado? Por qué dos estadounidenses intentaron entrar al recinto del mono Punch en Japón

Dos ciudadanos estadounidenses fueron detenidos por las autoridades japonesas, ya que son acusados de irrumpir en el recinto donde se encuentra el famoso mono Punch, un macaco que se volvió viral por estar siempre acompañado de un peluche.

El zoológico de la ciudad de Ichikawa emitió un comunicado en sus redes sociales en el que afirma que entregó a las dos personas a las autoridades y que el incidente ocurrió a las 10.50 horas locales del domingo 17 de mayo.

Por otro lado, la comisaría de la Policía local señaló que los dos estadounidenses detenidos habrían cometido el delito de obstrucción de la actividad comercial mediante la fuerza.

Los detenidos, según las autoridades y medios locales, negaron los cargos.

Posteriormente, fueron identificados como Reed Junai Dayson, estudiante universitario de 24 años, y Neil Jabari Duane, quien grabó el incidente.

Two people have been arrested in Japan after breaking into Punch the monkey’s enclosure, according to the zoo. https://t.co/XcPCwxlpky — NBC News (@NBCNews) May 18, 2026

Según las autoridades, mientras Neil grababa la situación, Reed entró en el recinto donde se encontraban los monos, disfrazado supuestamente y, al parecer, iba a promocionar un tipo de criptomoneda llamada memecoin.

Tras este suceso, el zoológico de Ichikawa anunció que reforzará las medidas de seguridad y que, debido a este incidente, se cancelaron varios eventos planeados por el recinto.

Imagine travelling to Japan and getting arrested after jumping into the monkey enclosure where baby Punch lives, all for social media attention.



The monkeys were reportedly left panicking while another man filmed it all.



Absolute embarrassment of human beings (American… pic.twitter.com/wQF9eleJWX — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 18, 2026

Punch fue criado por el personal del zoológico tras ser rechazado por su madre al nacer en julio del 2025.

Le dieron un peluche de orangután que se convirtió en una especie de sustituto materno. Su vínculo lo convirtió en una de las principales atracciones del parque, que vio multiplicadas sus visitas.

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