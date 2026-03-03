Verificamos por usted: ¿Joven guatemalteco falleció en un accidente de tránsito en Virginia?

El pasado sábado 28 de febrero, las autoridades estadounidenses informaron sobre un accidente de tránsito en el que el conductor de un automóvil murió al colisionar contra un camión estacionado.

De acuerdo con medios estadounidenses, como WUSA9, el automóvil se incendió al momento de colisionar contra el camión, que estaba estacionado en un área de descanso.

El accidente, según las autoridades, ocurrió alrededor de las 15.10 horas en la carretera I-66, con dirección al este, en Manassas.

La Policía de Virginia afirmó que el conductor del automóvil fue identificado como José Daniel Rivera Quintana, un joven de 19 años.

Sin embargo, medios y páginas locales en redes sociales señalan que el joven era originario de Guatemala y que vivía en Bristow, Virginia.

Esta información no ha sido confirmada por las autoridades estadounidenses ni por medios de ese país, ya que sólo confirman que era de Bristow.

Un joven guatemalteco, José Daniel Rivera Quintana, falleció en Virginia tras chocar su auto contra un camión estacionado. El joven estaba por graduarse de secundaria y autoridades descartaron el alcohol como causa del percance. 🇬🇹🇺🇸 pic.twitter.com/ZkAE0BqOMK — El Sol de San Pedro (@elsoldesanpedro) March 3, 2026

Las autoridades afirmaron que el accidente se originó porque el conductor iba a exceso de velocidad y descartaron que el alcohol haya sido causa del hecho.

La Policía también detalló que el automóvil que provocó el accidente era un Toyota Corolla, que circulaba a excesiva velocidad y colisionó contra un camión Kenworth 310, modelo 2024.

