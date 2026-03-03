Internacional
Verificamos por usted: ¿Joven guatemalteco falleció en un accidente de tránsito en Virginia?
Medios de EE. UU. informaron que un joven de 19 años falleció el pasado 28 de febrero en un accidente de tránsito en Virginia.
FOTO ILUSTRATIVA. Un coche pasa por la plaza de peaje en dirección sur del puente Golden Gate el 25 de noviembre de 2025 en San Francisco, California. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)
El pasado sábado 28 de febrero, las autoridades estadounidenses informaron sobre un accidente de tránsito en el que el conductor de un automóvil murió al colisionar contra un camión estacionado.
De acuerdo con medios estadounidenses, como WUSA9, el automóvil se incendió al momento de colisionar contra el camión, que estaba estacionado en un área de descanso.
El accidente, según las autoridades, ocurrió alrededor de las 15.10 horas en la carretera I-66, con dirección al este, en Manassas.
La Policía de Virginia afirmó que el conductor del automóvil fue identificado como José Daniel Rivera Quintana, un joven de 19 años.
Sin embargo, medios y páginas locales en redes sociales señalan que el joven era originario de Guatemala y que vivía en Bristow, Virginia.
Esta información no ha sido confirmada por las autoridades estadounidenses ni por medios de ese país, ya que sólo confirman que era de Bristow.
Las autoridades afirmaron que el accidente se originó porque el conductor iba a exceso de velocidad y descartaron que el alcohol haya sido causa del hecho.
La Policía también detalló que el automóvil que provocó el accidente era un Toyota Corolla, que circulaba a excesiva velocidad y colisionó contra un camión Kenworth 310, modelo 2024.
Lea también: “En el 2026 nadie estará realmente a salvo, tenga o no documentos”, Marcos Antil