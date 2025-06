Video: agentes de ICE persiguen a migrantes agricultores en medio de cultivos en Los Ángeles

El Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) confirmó este miércoles a EFE varios operativos en granjas en el condado de Ventura, vecino del condado de Los Ángeles.

Un video publicado por la UFW mostró a los campesinos corriendo en medio de los sembradíos en una granja de Oxnard para tratar de evadir el arresto, mientras los agentes migratorios los perseguían.

Las imágenes captadas por trabajadores también mostraron a vehículos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pasando a toda velocidad por los caminos entre los cultivos.

No se sabe con certeza cuántas personas fueron detenidas durante el operativo.

“Lo que estamos viendo es una injusticia, estas personas son trabajadores no criminales”, dijo a EFE Teresa Romero, presidenta de la UFW, que criticó que los agentes de ICE llegan a los cultivos a cuestionar a las personas por su color de piel y porque hablan español.

“No traen órdenes de arresto para ninguno de ellos”, subrayó.

El alcalde de Oxnard, Luis McArthur, también condenó los operativos de los agentes de ICE a los que calificó de “completamente injustificados y perjudiciales”.

“Crean (las redadas) caos y angustia en nuestra comunidad sin contribuir significativamente a la seguridad pública”, añadió el jefe del Ayuntamiento de la ciudad, ubicada en el condado de Ventura.

El FBI de Los Ángeles confirmó en una publicación en X que realizó operativos de control migratorio en ese condado como parte de su apoyo a los agentes de ICE y CBP.

