Video | Así interceptó la Guardia Costera de EE. UU. un semisumergible cargado con cocaína

“Alto a su barco, alto a su barco”, grita un miembro de la tripulación de Munro, una embarcación tipo cúter de la Guardia Costera, durante la persecución al submarino. Un soldado se lanza sobre el sumergible y golpea la tapa hasta que el narcotraficante se entrega.

La Guardia Costera no específicó la cantidad de droga que era transportada en el semisumergible, pero detalló que entre mayo y junio de 2019 decomisó 39 mil libras de cocaína y 933 libras de marihuana en 14 interceptaciones que llevaron a cabo tres barcos que participaron en la operación.

Las incautaciones se desarrollaron en las costas de México, Centro y Sudamérica.

La droga, valorada en US$569 millones, fue trasladada a la base aeronaval de North Island, en San Diego, California, donde llegó Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, y otros funcionarios para anunciar en conferencia de prensa el fuerte decomiso.

Pence dirigió un mensaje a los integrantes de la Guardia Costera que concluyeron la misión de tres meses en aguas del Océano Pacífico, desde Centro y Suramérica hasta México.

“Numerosas agencias estadounidenses de los departamentos de Defensa, Justicia y Seguridad Nacional colaboraron en el esfuerzo para combatir la delincuencia organizada transnacional”, dijo la Guardia Costera en un comunicado.

Aseguró que ha incrementado la presencia de los Estados Unidos y sus aliados en el Océano Pacífico Oriental y la Cuenca del Caribe, “que son zonas conocidas de tránsito de drogas fuera de América Central y del Sur”.

