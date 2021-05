Video: directora de escuela en Florida golpea a alumna hispana de 6 años con una tabla

La directora de una escuela de primaria de Florida, EE. UU., podría enfrentar cargos criminales luego de aparecer en un video mientras golpeaba a una alumna de 6 años hispana.

La mujer fue identificada como Melissa Carter, responsable de la escuela de primaria Central en la ciudad de Clewiston, quien supuestamente castigó a la niña golpeándola varias veces con una tabla.

“Con el odio con el que golpeó a mi hija, quiero decir que fue un odio que, realmente nunca le pegué a mi hija como ella le pegó a ella”, dijo la madre de la pequeña llorando al canal de televisión WINK. “Yo nunca la había golpeado”, añadió.

De acuerdo con la publicación, fue la misma madre de la niña quien grabó el video y, según su testimonio, no detuvo la reprimenda porque tenía miedo de interceder por su estatus migratorio. “Hubiera sido malo para mí, no sé si hubiera acabado en la cárcel”, dijo la mujer, cuya identidad se desconoce.

Agregó que el 13 de abril le informaron que su hija había roto una computadora y que debía pagar US$50 por los daños. Dijo que cuando fue a la escuela a pagar, la niña estaba en la oficina de la directora junto a otro empleado y que Carter empezó a regañarla por su comportamiento.

Agregó que como no veía cámaras escondió su teléfono en el bolso mientras grababa para poder tener pruebas de lo que estaba sucediendo.

“Yo sacrifiqué a mi hija para que todos los padres se den cuenta de lo que están haciendo en esta escuela. Voy a hacer justicia por mi hija porque si no lo pude hacer ante ella, lo voy a hacer con la justicia”, dijo la mujer.

Según el abogado de la familia, Bret Provinsky, la fiscalía estatal sopesa la posibilidad de presentar cargos contra Carter y el otro empleado escolar presente.

“Eso es agresión agravada”, dijo Provinsky, quien trabaja con inmigrantes indocumentados. “Están usando un arma que puede causar graves daños físicos. La niña está aterrorizada, se siente vulnerable. No hay nada que ella pueda hacer en manos de estos adultos, que la trataron de manera tan brutal, salvaje, sádica”, añadió el profesional.

A 6yo child in FL. was beaten by her school principal, in front of her mother, for damage she allegedly caused to a computer. ⚠️ this video is graphic. It’s infuriating, outrageous & shocking & the principal is now under criminal investigation. https://t.co/M3cIZeTMKa pic.twitter.com/HPAcbYXlXe

— David Begnaud (@DavidBegnaud) May 2, 2021