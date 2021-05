Video: El impactante momento cuando un edificio se desploma por los bombardeos entre israelíes y palestinos

El edificio, situado cerca de la costa, quedó completamente destruido, constataron los periodistas.

La aviación israelí está multiplicando los ataques contra posiciones de Hamás en la Franja de Gaza, ante los repetidos ataques con cohetes desde ese enclave palestino.

El edificio, que se hallaba a unos 150 metros de las oficinas de la AFP en Gaza, quedó convertido en una montaña de escombros humeantes.

El ataque dañó también a edificios colindantes. Las autoridades en Gaza no informaron por el momento de heridos ni muertos.

Video showing the high-rise tower being struck in #Gaza then collapsing. pic.twitter.com/TQ7LtsQbkZ

— Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) May 11, 2021