Video: hombre decide asaltar a dos jóvenes sin saber que uno de ellos era campeón de artes marciales

De acuerdo con un video publicado en redes sociales, dos jóvenes se encontraba descansando en una silla de un espacio público cuando otro joven se les acerca en forma agresiva.

Según testigos, la intención del intruso era asaltarlos con un arma blanca; sin embargo, se llevó una sorpresa: uno de ellos, de 16 años, era campeón de jiu-jitsu.

Se trata de un arte marcial japonés desarrollado especialmente para la defensa, contra una o varias personas, con o sin algún tipo de arma.

En la grabación se ve cómo el joven somete al agresor y lo lanza al suelo.

“Cuando se me acercó, vi una oportunidad para defenderme y contraatacar, así que la aproveché”, declaró después el joven, citado por El Tiempo.

Confesó que estaba asustado en ese momento, sobre todo porque el atacante tenía un cuchillo, “pero se trata de sobrevivir y afortunadamente estaba listo para eso”, agregó.

Las autoridades buscan al agresor, que aún le logró morder una oreja a la víctima.

Fully grown man tried to attack 16 year old multiple time Junior World Champion in BJJ

Alex shows composure, restraint and courage to handle this situation

Get your kid into Martial Arts & Combat Sports it’s unlikely they will become the bully due to the humility learned on mats pic.twitter.com/ydKtX6a8L8

— Alex Enlund (@AlexEnlund) September 14, 2021