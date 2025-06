Video: Senador Alex Padilla es esposado y removido de conferencia del Gobierno de Trump

“Soy el senador Alex Padilla. Tengo preguntas para la secretaria“, dijo el legislador demócrata, que es miembro del Subcomité Judicial de Inmigración del Senado cuando las autoridades lo sacaron a la fuerza de la sala y lo detuvieron.

La Oficina de Padilla explicó en un comunicado que el senador está en Los Ángeles “ejerciendo su derecho a hacer supervisión congresional de las operaciones del gobierno federal” en la ciudad y a través de California.

“Él estaba en el edificio federal para recibir un reporte del general Guillot y estaba escuchando la conferencia de prensa de la secretaria Noem, trató de preguntar cuando fue llevado al suelo y esposado“, agregó la oficina, que aclaró que el senador no se encuentra detenido.

Un video mostró cómo el senador, nacido en California de padres migrantes mexicanos, fue arrojado al suelo en el pasillo fuera de la conferencia y esposado.

Padilla, el primer latino en llegar al Senado de EE.UU. por California, ha sido un fuerte crítico de los operativos migratorios ordenados por el presidente estadounidense Donald Trump y el despliegue de cerca de 5 mil soldados para contener las manifestaciones.

United States Senator Alex Padilla was representing the millions of Californians who are demanding answers to this Administration's actions in Southern California.



