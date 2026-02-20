Video muestra cómo el CEO de Google destaca a El Salvador en avances de salud e IA

Recientemente, el director general de Google, Sundar Pichai, destacó la alianza que la empresa mantiene con El Salvador para desarrollar tecnología enfocada en el ámbito de la salud y de la inteligencia artificial.

Todo surgió a partir de una publicación en la red X de Stacy Herbert, directora de la Oficina Nacional del Bitcoin, en la que se observa cómo Pichai resalta que el uso de la inteligencia artificial podría convertirse en un “aliado” del método científico.

“El director general de Google acaba de anunciarle al mundo: El Salvador es pionero en la implementación global de IA”, escribió Herbert en redes sociales.

Pichai afirma al inicio del video que las distintas regiones del mundo deben abordar sus respectivas problemáticas, en especial aquellas donde la inteligencia artificial ha tenido poco alcance.

“Tomemos como ejemplo El Salvador, donde Google se ha asociado con el Gobierno para brindar diagnóstico y tratamiento asequibles, basados en IA, a miles de personas que nunca podrían costear una consulta médica”, expresó Pichai durante un discurso.

True. But that was only the first step.



We are actually building the best public healthcare system in the world. pic.twitter.com/vAHzhCuIQj — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 19, 2026

Por su parte, el presidente Nayib Bukele también compartió el video y afirmó, en inglés, que “es solo el primer paso”.

“Actualmente estamos construyendo el mejor sistema de salud pública del mundo”, aseguró Bukele.

The new El Salvador is the frontier 🇸🇻



And the CEO of Google just let the world know: El Salvador is pioneering the global AI rollout.



We aren't waiting for permission to build, and we aren't accepting handouts of old technology.



El Salvador proves: YOU CAN JUST DO THINGS. pic.twitter.com/lt3YEqJs25 — Stacy Herbert 🇸🇻🚀 (@stacyherbert) February 19, 2026

Fue en noviembre del 2025 cuando El Salvador lanzó la aplicación DoctorSV, la cual permite realizar consultas médicas virtuales, emitir recetas electrónicas y acceder de forma gratuita a medicamentos o exámenes.

De acuerdo con información del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, DoctorSV emplea inteligencia artificial para gestionar los servicios de salud dirigidos a la población salvadoreña.

Lea también: Bukele critica al ministro de Seguridad de Honduras por cuestionar el modelo salvadoreño