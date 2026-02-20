Internacional
Video muestra cómo el CEO de Google destaca a El Salvador en avances de salud e IA
El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, compartió un video en donde el CEO de Google hace referencia al país centroamericano.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla antes del presidente estadounidense Trump durante el Desayuno Nacional de Oración en el Washington Hilton en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)
Recientemente, el director general de Google, Sundar Pichai, destacó la alianza que la empresa mantiene con El Salvador para desarrollar tecnología enfocada en el ámbito de la salud y de la inteligencia artificial.
Todo surgió a partir de una publicación en la red X de Stacy Herbert, directora de la Oficina Nacional del Bitcoin, en la que se observa cómo Pichai resalta que el uso de la inteligencia artificial podría convertirse en un “aliado” del método científico.
“El director general de Google acaba de anunciarle al mundo: El Salvador es pionero en la implementación global de IA”, escribió Herbert en redes sociales.
Pichai afirma al inicio del video que las distintas regiones del mundo deben abordar sus respectivas problemáticas, en especial aquellas donde la inteligencia artificial ha tenido poco alcance.
“Tomemos como ejemplo El Salvador, donde Google se ha asociado con el Gobierno para brindar diagnóstico y tratamiento asequibles, basados en IA, a miles de personas que nunca podrían costear una consulta médica”, expresó Pichai durante un discurso.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele también compartió el video y afirmó, en inglés, que “es solo el primer paso”.
“Actualmente estamos construyendo el mejor sistema de salud pública del mundo”, aseguró Bukele.
Fue en noviembre del 2025 cuando El Salvador lanzó la aplicación DoctorSV, la cual permite realizar consultas médicas virtuales, emitir recetas electrónicas y acceder de forma gratuita a medicamentos o exámenes.
De acuerdo con información del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, DoctorSV emplea inteligencia artificial para gestionar los servicios de salud dirigidos a la población salvadoreña.
