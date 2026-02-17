Los detalles de “Hasta Encontrarte”, el documental de El Salvador donde aparecería Nayib Bukele

Recientemente se dio a conocer la publicación de un documental que aborda no solo la situación de El Salvador en relación con las pandillas, sino que incluye en pantalla al mandatario Nayib Bukele.

De acuerdo con medios como Infobae, el documental se titula Hasta encontrarte y fue realizado por la productora Infinito Studios, la cual informó recientemente sobre su lanzamiento en redes sociales.

El eje principal del documental son los testimonios de madres salvadoreñas que buscan a sus hijos, desaparecidos presuntamente por causa de las pandillas.

También se incluyen acciones del gobierno salvadoreño, como los estados de excepción y el funcionamiento del CECOT, la cárcel de máxima seguridad construida para combatir ese fenómeno.

Según Infobae, el documental incluye declaraciones de Bukele y otros funcionarios, quienes se refieren a las acciones impulsadas por la administración salvadoreña contra las pandillas.

“El documental busca entender el fenómeno político y mediático que representa Bukele, más allá del discurso polarizado. Queríamos explorar cómo su figura impacta en la percepción del poder y la comunicación en esta región”, declaró el director del documental, Daniel Posada, según el medio.

En redes sociales se indicó que el estreno será en la edición 29 del Festival de Málaga, el próximo 12 de marzo. Se desconoce si estará disponible para el público general.

El Salvador no olvida. 🇸🇻 "Hasta encontrarte" explora las profundas huellas de la violencia y la búsqueda incansable de justicia por parte de las familias salvadoreñas.



Un relato necesario sobre el dolor y su lucha por cerrar heridas. 🕊️@nayibbukele https://t.co/w2GDzhn7Sz — Elizabeth_Minero ❤️ (@ElyMinero28) February 17, 2026

El material también incluirá entrevistas, testimonios de víctimas de violencia y material de archivo.

Lea también: El plan de movilidad urbana de Nayib Bukele: Un metrocable, pasos a desnivel y puentes elevados