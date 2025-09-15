Video: paracaidista de las fuerzas armadas de Honduras se accidenta durante actividad de independencia

Video: paracaidista de las fuerzas armadas de Honduras se accidenta durante actividad de independencia

Varios videos muestran cómo un paracaidista sufrió un accidente durante una actividad de independencia en el estadio Chelato Uclés, en Honduras.

FOTO ILUSTRATIVA. Varios videos muestran cómo un paracaidista se accidentó durante una actividad de independencia en un estadio de Honduras. (Foto Prensa Libre: EFE)

Las celebraciones de independencia en Honduras se vieron opacadas este 15 de septiembre debido a un incidente que involucró un paracaidista que sufrió una caída durante una actividad festiva.

El hecho, que quedó grabado en video, ocurrió en el estadio nacional Chelato Uclés durante un show aéreo en donde varios paracaidistas descenderían hasta la grama del estadio, uno con ellos con la bandera de Honduras.

El video muestra cómo el paracaidista comienza a bajar hasta el centro del estadio, ante la mirada de todos los presentes.

Sin embargo, el paracaidista sufre una aparatosa caída al momento de aterrizar en la grama del estadio, por lo que queda inmovil.

En el suelo, el hombre fue auxiliado rápidamente por los cuerpos de socorro, quienes lo atendieron y lo trasladaron a un centro asistencial. De forma preliminar aún se desconoce el estado de salud de la persona.

Además, en redes sociales se ha viralizado un segundo incidente con otro paracaidista durante las celebraciones de independencia de Honduras.

En el video se observa cómo el segundo paracaidista se golpea con el techo del estadio y cae sobre el público. Los cuerpos de socorro también lo auxiliaron rápidamente.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Honduras Independencia Paracaidismo Tendencias internacionales Videos virales 
