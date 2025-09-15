Video: paracaidista de las fuerzas armadas de Honduras se accidenta durante actividad de independencia

Las celebraciones de independencia en Honduras se vieron opacadas este 15 de septiembre debido a un incidente que involucró un paracaidista que sufrió una caída durante una actividad festiva.

El hecho, que quedó grabado en video, ocurrió en el estadio nacional Chelato Uclés durante un show aéreo en donde varios paracaidistas descenderían hasta la grama del estadio, uno con ellos con la bandera de Honduras.

El video muestra cómo el paracaidista comienza a bajar hasta el centro del estadio, ante la mirada de todos los presentes.

Sin embargo, el paracaidista sufre una aparatosa caída al momento de aterrizar en la grama del estadio, por lo que queda inmovil.

En el suelo, el hombre fue auxiliado rápidamente por los cuerpos de socorro, quienes lo atendieron y lo trasladaron a un centro asistencial. De forma preliminar aún se desconoce el estado de salud de la persona.

#EnHCHLlevamosAHondurasEnElCorazón | 🩵🇭🇳🩵 El paracaidista que estuvo a cargo de portar la bandera Honduras cayó dentro del estadio nacional y ha recibido gritos de los presentes. pic.twitter.com/Pd8oX6Akfa — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) September 15, 2025

Además, en redes sociales se ha viralizado un segundo incidente con otro paracaidista durante las celebraciones de independencia de Honduras.

🚨🪂🇭🇳 En pleno cielo patrio, un segundo paracaidista sufre accidente al descender en el Estadio Nacional Chelato Uclés.



La valentía y el riesgo se hicieron presentes frente a miles de hondureños que celebraban la independencia. 🙏💔#Independencia204 #Honduras… pic.twitter.com/PiM4M8VN2X — Pedro René González h (@peregonba) September 15, 2025

En el video se observa cómo el segundo paracaidista se golpea con el techo del estadio y cae sobre el público. Los cuerpos de socorro también lo auxiliaron rápidamente.

