“Su dios le ordenó atacar”: PNC detiene a británico por atacar con un hacha a trabajador de un hotel

La PNC capturó a un británico en Antigua Guatemala por atacar con un hacha a un empleado de un hotel por "mandato religioso".

EFE

Británico detenido por PNC

La PNC informó este 15 de septiembre sobre la captura de un hombre británico por atacar con un hacha a un trabajador de un hotel en Antigua Guatemala.

La Policía Nacional Civil arrestó este lunes a un ciudadano británico que agredió con un hacha al empleado de un hotel por un supuesto mandato religioso.

La PNC detalló mediante sus canales oficiales de comunicación que el ciudadano británico, de 68 años, fue detenido en Antigua Guatemala, unos 50 kilómetros al oeste de la capital del país centroamericano.

La Policía señaló que el extranjero arrestado “dice que es musulmán y su dios le ordenó atacar a personas con determinadas características“.

De acuerdo a las autoridades, la agresión, catalogada como “grave”, fue realizada con un “hacha táctica” en contra del empleado de un hotel.

El ciudadano británico fue identificado como “Robertson N”, quien quedó encarcelado a la espera de ser puesto a disposición de un juez.

“El ataque ocurrió de manera sorpresiva y sin mediar palabra“, indicó la Policía guatemalteca.

El empleado del hotel, de 55 años, recibió “múltiples heridas” en “distintas partes del cuerpo”, por lo que fue trasladado “de emergencia” a un hospital y se encuentra bajo observación, concluyó la misma fuente.

Antigua Guatemala Hacha Hotel Policía Nacional Civil Violencia en Guatemala 
