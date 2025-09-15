Difundía videos en X: PNC detalla cómo operaba el mexicano detenido por supuesto abuso de menores

Sucesos

Difundía videos en X: PNC detalla cómo operaba el mexicano detenido por supuesto abuso de menores

La PNC amplió detalles sobre cómo operaba el mexicano detenido en el Aeropuerto La Aurora acusado de producción de pornografía infantil.

|

Mexicano detenido

La PNC capturó este 15 de septiembre a un mexicano acusado de producción de pornografía infantil. (Foto Prensa Libre: PNC)

Este 15 de septiembre, las autoridades informaron sobre la detención de un hombre originario de México, en el Aeropuerto Internacional La Aurora, acusado del delito de producción de pornografía infantil.

De acuerdo con la información actualizada de la Policía Nacional Civil (PNC), el detenido fue identificado como Gustavo Barriga Barriga, de 33 años.

La PNC afirma que Barriga habría viajado a diferentes países, incluida Guatemala, donde presuntamente abusaba sexualmente de menores de edad, en su mayoría provenientes de familias de escasos recursos.

"Las víctimas eran engañadas con ofrecimientos de dinero. Posteriormente, Barriga grababa material de contenido sexual, el cual era publicado en redes sociales, especialmente en la plataforma X", afirma la PNC.

EN ESTE MOMENTO

Mexicano detenido

Difundía videos en X: PNC detalla cómo operaba el mexicano detenido por supuesto abuso de menores

charlie kirk y Tyler Robinson Universidad de Utah

Asesinato de Charlie Kirk, ADN, nota y confesión apuntan a un solo sospechoso: Tyler Robinson

Las autoridades agregan que la captura se llevó a cabo justo cuando Barriga se disponía a abandonar Guatemala en un vuelo con destino a México.

Además de la captura, la PNC incautó varios objetos que formaban parte del equipaje del detenido.

Entre los objetos incautados se encontraron un teléfono celular, una cámara fotográfica, tres micrófonos, un adaptador para tarjeta micro SD, audífonos, cuatro preservativos, un tubo de lubricante, un chip telefónico y un uniforme del Ejército de Guatemala.

"El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente", afirma la PNC.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Aeropuerto Internacional La Aurora Mexicano Policía Nacional Civil Pornografía infantil 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS