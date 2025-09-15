Difundía videos en X: PNC detalla cómo operaba el mexicano detenido por supuesto abuso de menores

Este 15 de septiembre, las autoridades informaron sobre la detención de un hombre originario de México, en el Aeropuerto Internacional La Aurora, acusado del delito de producción de pornografía infantil.

De acuerdo con la información actualizada de la Policía Nacional Civil (PNC), el detenido fue identificado como Gustavo Barriga Barriga, de 33 años.

La PNC afirma que Barriga habría viajado a diferentes países, incluida Guatemala, donde presuntamente abusaba sexualmente de menores de edad, en su mayoría provenientes de familias de escasos recursos.

"Las víctimas eran engañadas con ofrecimientos de dinero. Posteriormente, Barriga grababa material de contenido sexual, el cual era publicado en redes sociales, especialmente en la plataforma X", afirma la PNC.

Las autoridades agregan que la captura se llevó a cabo justo cuando Barriga se disponía a abandonar Guatemala en un vuelo con destino a México.

Además de la captura, la PNC incautó varios objetos que formaban parte del equipaje del detenido.

Mexicano capturado por pornografía infantil



En el Aeropuerto Internacional La Aurora, policías de la Unidad Especial de Investigación UEI-SGIC, en coordinación con la Fiscalía contra la Trata de Personas, capturaron a Gustavo Barriga Barriga, ciudadano mexicano de 33 años — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 15, 2025

Entre los objetos incautados se encontraron un teléfono celular, una cámara fotográfica, tres micrófonos, un adaptador para tarjeta micro SD, audífonos, cuatro preservativos, un tubo de lubricante, un chip telefónico y un uniforme del Ejército de Guatemala.

"El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente", afirma la PNC.